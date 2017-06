Due giocatori della Nazionale Under 20 sventano una rapina a Roseto e recuperano la refurtiva

Nel basket moderno dove certi centri tirano con una precisione chirurgica da tre punti e alcuni playmaker prendono più rimbalzi di un pivot non ci si può sorprendere più di nulla però accade assai di rado di vedere due ali di oltre 2 metri improvvisarsi guardie giurate, ostacolando la fuga di un ladro, favorendo l’arresto e il recupero della refurtiva.

I protagonisti di questa bella avventura sono stati Matteo Fioravanti, ala della Pu.Ma Trading Taranto, e Curtis Nwohuocha, ala grande prodotto del vivaio della Pallacanestro Cantù e che ha giocato l’ultima annata in prestito a Treviglio. I due giovani talenti della Nazionale Italiana Under 20, in ritiro a Roseto per partecipare al Torneo Internazionale con Olanda, Ungheria e Repubblica Ceca in programma dal 23 al 25 giugno, venerdì sera hanno aiutato una assistito uno scippo e con sprezzo del pericolo e grande senso civico hanno inseguito il ladro, aiutando i Carabinieri di Roseto a favorire l’arresto del malvivente e il recupero della returtiva.

Un gesto molto apprezzato dal Comandante dei Carabinieri di Roseto che ha voluto omaggiare i due ragazzi che sono stati anche elogiati dal sito della Federazione Italiana Pallacanestro che ha raccontato la vicenda elogiando i due giovani talenti dell’Italbasket.