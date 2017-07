Sorteggiati i gironi: Trento pesca Gran Canaria. Gruppi impegnativi per Torino e Reggio Emilia

Dopo un anno di assenza come conseguenza della guerra tra Euroleague e FIBA, e la minaccia da parte di quest’ultima di escluderli dalle competizioni nazionali, i club italiani tornano a disputare l’Eurocup. Nella giornata di ieri, a Barcellona, si è tenuto il sorteggio dei gironi della seconda competizione per importanza tra quelle organizzate dalla Euroleague. Tre le squadre italiane presenti nell’urna spagnola, tutte inserite in terza fascia: Dolomiti Energia Trentino, Grissin Bon Reggio Emilia e FIAT Torino. È stata senza dubbio la finalista Scudetto ad avere il sorteggio migliore: l’avversario più duro del girone di Trento sarà Gran Canaria (Spagna), ma il raggruppamento comprenderà anche lo Zenit San Pietroburgo (Russia), il Tofas Bursa (Turchia), Il Ratiopharm Ulm (Germania) e l’ASVEL Villeurbanne (Francia).

Più difficili invece, i sorteggi di Reggio Emilia e Torino. La Grissin Bon ha pescato il Galatasaray (Turchia), reduce dall’Eurolega, il Bayern Monaco (Germania) di Sasha Djordjevic, semifinalista della scorsa edizione, e l’Hapoel Gerusalemme (Israele), ex squadra di Simone Pianigiani. Lietkabelis (Lituania) e Buducnost (Montenegro) poi, completano il girone. Gruppo di ferro anche per la FIAT Torino, che parteciperà grazie ad una wild card: per i piemontesi sono addirittura due le reduci dell’Eurolega, ovvero Unics Kazan (Russia) e Darussafaka (Turchia). Cedevita Zagabria (Croazia), MoraBanc Andorra (Spagna) e Levallois Metropolitans (Francia) completano poi il raggruppamento.

Questi i quattro gironi della Eurocup 2017/18:

Gruppo A

Unics Kazan, Darussafaka, Cedevita, Fiat Torino, MoraBanc Andorra, Levallois Metropolitans.

Gruppo B

Galatasaray, Bayern Monaco, Hapoel Gerusalemme, Grissin Bon Reggio Emilia, Lietkabelis Panevezys, Buducnost.

Gruppo C

Lokomotiv Kuban, Alba Berlino, Lietuvos Rytas, Bilbao Basket, Limoges CSP, Partizan Belgrado.

Gruppo D

CB Gran Canaria, Zenit San Pietroburgo, Tofas Bursa, Aquila Basket Trento, Ratiopharm Ulm, Asvel Villeurbanne.

Alessandro Tarallo