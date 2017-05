Trento e Reggio Emilia tornano a giocare in Eurocup. Avellino, Sassari e Venezia in Champions

Dopo un anno sabbatico ma necessario per le sanzioni minacciate dalla FIBA, le squadre italiane tornano a giocare in Eurocup, grazie alla riapertura del dialogo con l’Eurolega, organizzatrice della competizione continentale. La prossima edizione di Eurocup, trasmessa su Eurosport, potrà contare sulla presenza di due squadre italiane, l’Aquila Trento e la Grissin Bon Reggio Emilia, i due club che l’anno scorso avevano scelto di non giocare in Europa in seguito alla querelle con la federazione internazionale.

L’assemblea del 20 marzo scorso ha infatti dato la possibilità alle formazioni italiane di scegliere liberamente a quale competizione partecipare (Eurocup o Champions League, essendo l’unico posto disponibile per l’Eurolega – al momento – già occupato dall’Olimpia Milano). Proseguono invece sulla falsariga di questa stagione, la Scandone Avellino, il Banco Sardegna Sassari e la Reyer Venezia, che giocheranno in Champions League (la coppa organizzata dalla FIBA).