Il basket italiano torna in Eurocup: nel 2017/2018 parteciperanno Trento, Torino e Reggio Emilia

L'Italia torna in Eurocup dopo un anno di assenza forzata con tre squadre: parteciperanno Trento, Reggio Emilia e Torino. Quest'ultima ha fatto richiesta per una wild card ed ha ottenuto l'accesso alla Regular Season. Nella sua ultima partecipazione, nel 2015/2016, la Dolomiti Energia Trento di Maurizio Buscaglia si arrese in semifinale contro Strasburgo.

La formula

In regular season le 24 squadre partecipanti saranno suddivise in 4 gironi da 6 ciascuno: le prime quattro per girone di qualificheranno alla fase successiva. Queste 16 formazioni qualfiicate, a loro volta, verranno inserite in 4 gruppi da 4 squadre e le prime due di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale. Quarti che si giocheranno al meglio delle 3 gare, così come semifinali e finale.