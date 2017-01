Anthony Bennett firma con il Fenerbahçe: l’ex scelta numero 1 va in Turchia

È stata una delle prime scelte più discusse della storia della NBA, ma il mondo della palla a spicchi d’Oltreoceano rischia di rimanere un’esperienza confinata a se stessa dopo tre anni e mezzo di grandi dubbi e insoddisfazioni. Anthony Bennett, prima scelta del draft 2013 dei Cleveland Cavaliers e merce di scambio per la trade finalizzata l’estate successiva per portarlo a Minnesota assieme ad Andrew Wiggins per Kevin Love, ha firmato fino al termine della stagione con il Fenerbahçe dopo essere stato tagliato dai Brooklyn Nets, sua quarta squadra in altrettanti anni.

Bennett, che ha giocato 23 partite finora in questa stagione tenendo 5.0 punti, 3.4 rimbalzi e 0.5 assist di media, avrà la chance di rimettersi in gioco nel campionato turco ma soprattutto in Eurolega: il Fenerbahçe, infatti, ha organizzato le FinalFour in casa, e, dopo aver rinnovato con Bobby Dixon per i prossimi due anni, punta a rafforzare il roster per gli atti conclusivi del torneo.

Le statistiche di Anthony Bennett in NBA

ANNO SQUADRA PUNTI RIMB AST STOP REC 2013-14 CLE 4.2 3.0 0.3 0.2 0.4 2014-15 MIN 5.2 3.8 0.8 0.3 0.5 2015-16 TOR 1.5 1.2 0.0 0.0 0.3 2016-17 BKN 5.0 3.4 0.5 0.1 0.2