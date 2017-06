Basket, Eurolega: definite le 16 partecipanti alla prossima stagione

La vittoria del Bamberg di Andrea Trinchieri e Nicolò Melli (destinato a lasciare la squadra per trasferirsi al Fenerbahçe) ha definito la griglia dei 16 club partecipanti alla prossima edizione di Eurolega. Per l'Italia, come noto, unica rappresentante sarà l'Olimpia Milano. Di seguito l'elenco dettagliato delle squadre: Anadolu Efes (Turchia), Bamberg (Germania), Barcellona (Spagna), Baskonia (Spagna), Cska Mosca (Russia), Fenerbahçe (Turchia), Khimki (Russia), Maccabi Tel Aviv (Israele), Olimpia Milano (Italia), Olympiacos (Grecia), Panathinaikos (Grecia), Real Madrid (Spagna), Stella Rossa (Serbia), Unicaja Malaga (Spagna), Valencia (Spagna), Zalgiris Kaunas (Lituania).