EA7 Milano-Darussafaka, le pagelle

EA7 MILANO

Mc Lean 5.5 - 8 punti e 3 rimbalzi, un po' in ombra, il suo atletismo avrebbe potuto garantire una migliore performance.

Fontecchio 6/7 - Il ragazzo si farà, si presenta in quintetto con faccia tosta e una tripla da veterano. Il Forum rumoreggia quando viene esiliato in panchina, esulta quando Repesa lo rimette in mischia. Al modo degli ex jugoslavi, dimostra che un talento giovane può essere forgiato solo sul campo, mentre piovono granate.

Hickman 6 - Non è più il mirabolante fromboliere d’inizio stagione, quello dei 15 liberi infilati, però svolge un buon compitino da 9 punti e 2 assistenze.

Kalnietis 6+ - Sporca una ottima prestazione balistica (3 triple, due pesanti assai) con 3 perse, però alla fine contribuisce alla causa.

Raduljca 4.5 - Si presenta al modo di Lenny dei Motorhead. Per il resto, impalpabile. Che ferita nell’orgoglio per gli amanti della Barba Serba.

Dragic 5 - La versione moderna di don Abbondio: ama essere comprimario. Alla follia, pure troppo.

Macvan 6 - Farfalle difensive e anche offensive, poi si ridesta e mette in cascina 10 punti che alla fine torneranno utilissimi.

Pascolo 7.5 - Lo chiama il Serpente, nostro maestro Werther Pedrazzi, e ha ragione: i sonagli di Dada sono le lunghissime leve con cui trova pertugi insperati, sfidando apertamente la legge di gravità e lo sberleffo-stoppata di Zizic. 15 punti, 6 su 8 dal campo, 17 di valutazione: scalda il Forum come Pupuccio Premier arroventava il Palatrussardi.

Cinciarini 5+ - Assente (mentalmente).

Sanders 6+ - Il gesuita del Rhode Island mette 10 punti e 8 rimbalzi senza fare un plissé e partendo dalla panca. Capito il suo potenziale?.

Simon 7+ - All around, as always: 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assistenze, i 5 punti che mette nel momento della incredibile remuntada ne valgono 50.

DARUSSAFAKA

Arslan 4.5 - Non passerà alla storia del playmaking.

Batuk Sv

Wanamaker 7.5 - Chi lo portò a Pistoia anni fa vide lontanissimo: al Forum, senza spingere troppo, mette 20 punti con 4 rimbalzi, 9 su 11 ai liberi e 6 assist, per 29 di valutazione. Nel finale si esclissa, come tutti i compagni.

Clyburn 6- - 7 punti senza forzare assai, doti balistiche mirabili in potenza. Giocava nell’Hapoel Olon, nessun Alberani ha provato a portarlo in Italia?

Moerman 7 - Un cecchino implacabile dall’arco, quando entra in striscia, e aggiunge anche 7 rimbalzi.

Savas Sv - 3 minuti, due randellate a Raduljca, virgola e panchina.

Anderson 5.5 - Sparacchia un 2 su 8 dall’arco che fa male ai turchi, ricchi e parvenu.

Zizic 7+ - Slavo classe 1996, mette 17 punti, 8 rimbalzi e 23 di valutazione con tratti di strafottente prepotenza. Ha numeri per volare oltre Oceano.

Bertans 6/7 - Non te ne accorgi, ma alla fine ne mette 18.

Harangody 5 - Cicca le cose più essenziali nei momenti delicati.

