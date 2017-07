Nicolò Melli dice no alla NBA: giocherà al Fenerbahçe con Datome

Dopo due anni alla corte di Andrea Trinchieri con la maglia del Bamberg e due titoli di Germania vinti, Nicolò Melli va in caccia del salto definitivo di qualità accasandosi in Turchia, con il Fenerbahçe campione d'Europa. L'ex-ala dell'Olimpia Milano ha inchiostrato un contratto triennale che lo vedrà giocare assieme a Gigi Datome (che ha rinnovato firmando fino al 2020) e agli ordini di Zeljko Obradovic.

Secondo quanto riportato da David Pick, fonte sicura per le trattative tra le due sponde dell'Oceano Atlantico, Melli avrebbe rifiutato un'offerta da parte degli Atlanta Hawks per continuare a giocare in Europa in una squadra che si ripresenterà ai blocchi di partenza dell'Eurolega tra le favorite. Melli, maturatissimo nel biennio tedesco con Trinchieri, è reduce da una stagione in Europa da 11.5 punti e 7.4 rimbalzi di media a partita, con il 43.4% dalla grande distanza, cifre che gli hanno permesso di essere nominato anche giocatore del mese a dicembre e di essere inserito nel secondo miglior quintetto della competizione.

Si tratta della seconda mossa di mercato del Fener dopo l'ingaggio di Sinan Guler, veterano dall'usato sicuro, che ha lasciato il Galatasaray: la corazzata turca ha già rinnovato (oltre al citato Gigi Datome) anche il playmaker greco Kostas Sloukas, il centro Baris Hersek e l'ala serba Nikola Kalinic, e tagliato i ponti con Anthony Bennett, la prima scelta del draft 2013 che, dopo una pessima carriera in NBA, non è riuscita a incidere nemmeno in Europa. Sarà pesante, però, il vuoto lasciato dalla partenza di Bogdan Bogdanovic: la guardia serba, che ha chiuso la scorsa stagione a 14.6 punti di media con il 37.6% dall'arco, ha firmato con i Sacramento Kings.

Melli ritroverà presto il suo passato nella prossima Eurolega: il Fenerbahçe sarà infatti di scena al Forum di Assago nella seconda giornata, il 19 ottobre, contro la nuova Olimpia Milano affidata a Simone Pianigiani, e affronterà la trasferta in Germania a Bamberg il 10 novembre, in occasione della 6^ giornata.