EA7 Olimpia Milano, crisi senza fine: al Forum vince lo Zalgiris. Ottavo ko di fila in Eurolega

L’Olimpia Milano non sa più vincere. Ottava sconfitta consecutiva in Eurolega per l’EA7, che cede in casa allo Zalgiris Kaunas 78-70. Milano crolla nell’ultimo quarto dopo aver lottato per tutta la partita con i lituani e praticamente dice addio a tutti i sogni di qualificazione ai playoff. Previsti giorni molto caldi in casa Olimpia con la panchina di Jasmin Repesa sempre più in bilico e con l’esonero del tecnico croato che potrebbe arrivare molto presto.

A Milano non basta la buona gara da ex di Mantas Kalnietis, che mette a referto 16 punti e quella di Rakim Sanders, che segna 15 punti ed è il trascinatore dell’Olimpia nel terzo quarto prima di farsi male e abbandonare il campo. Disastrosa invece la prestazione di Miroslav Raduljica, sempre più al centro della critica ed oggi addirittura fermo a zero punti in dodici minuti di gioco. Per lo Zalgiris il migliore è Arturas Milaknis, che firma 16 punti con 4/6 dalla linea dei tre punti. Milano all’inizio sente la pressione del match e gioca molto contratta. Lo Zalgiris ne approfitta subito e allunga sul 12-4. La reazione milanese è affidata a Dragic e Macvan, che riportano sotto l’Olimpia. Gli ospiti allungano ancora ed è una bomba di Kalnietis ad accorciare sul -5, divario sul quale si chiude anche il primo quarto (21-16).

Schiacciata di Lima e tripla di Motum per iniziare il secondo parziale per lo Zalgiris, ma Milano riesce ancora a reagire con Kalnietis. La squadra di Jasikevicius mantiene il comando della partita e l’Olimpia non sfrutta le occasioni per pareggiare o superare gli avversari. Nel finale di quarto l’intensità di Dragic e Sanders mantiene Milano attaccata alla partita e all’intervallo il tabellone segna 39-36 per lo Zalgiris, con il ferro che respinge il tiro di uno sfortunatissimo Hickman sulla sirena.

Zalgiris che rientra in campo con il piede sull’acceleratore e la bomba di Milaknis firma il +9 (parziale 6-0) in apertura di terzo quarto. La partita si blocca per almeno dieci minuti per un problema al cronometro e la pausa fa benissimo a Milano: tripla di Hickman, super schiacciata di Sanders e ancora Hickman per il parziale di 7-0 dell’Olimpia. L’allungo milanese prosegue e arriva fino al 13-0 con Sanders infuocato, che schiaccia ancora e trova il +4 (46-42) a tre minuti dalla fine del quarto. La furia agonistica di Milano viene fermata da Kavaliauskas che firma il pareggio. Hickman segna due bombe di fila e l’Olimpia resta avanti. Ad un minuto dalla fine del quarto gli arbitri fischiano un fallo tecnico a Kavaliauskas e McLean, ma è il secondo del lituano che viene così espulso. Si entra nell’ultimo quarto in perfetta parità (56-56)

Ancora Milaknis mortifero dall’arco e con due bombe di fila costruisce il parziale di 6-0 per lo Zalgiris. Le notizie per Milano peggiorano con Sanders costretto a sedere in panchina per uno stiramento e poi la squadra di Repesa sprofonda sul -14 (74-60). Kalnietis e Macvan trovano i canestri che fanno sperare ancora l’Olimpia, ma i lituani non sbagliano nulla e si mantengono sulla doppia cifra di vantaggio. La tripla sbagliata di Fontecchio per il -5 a 50 secondi decreta la parola fine sull’incontro e Milano esce tra i fischi dei suoi tifosi.

Questo il tabellino della partita

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ZALGIRIS KAUNAS 70-78 (16-21; 17-15; 23-20; 14-22) Milano: McLean 2, Fontecchio 2, Hickman 15, Kalnietis 16, Raduljica, Dragic 10, Macvan 8, Pascolo 2, Cinciarini, Sanders 15, Abass, Cerella Zalgiris: Pangos 6, Lekavicius 9, Valinskas, Westermann 2, Seibutis 2, Motum 9, Jankunas 9, Javtokas 4, Milaknis 16, Lima 6, Kavaliauskas 4, Ulanovas 11