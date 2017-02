Epica rimonta dell'Olimpia: dal -25 al trionfo contro il Darussafaka

La classifica rimane deficitaria, ma l'Olimpia di coach Jasmin Repeša batte un colpo in Eurolega. Eccome. Gli uomini in rosso risorgono dalle ceneri di un "-25" contro il Darussafaka dl'ex coach di Cavaliers di Blatt e regalano una gioia al pubblico del Forum imponendosi per 89-87. Sugli scudi Kruno Simon (15 punti, 6 rimbalzi e 19 di valutazione) e uno stratosferico "Dada" Pascolo, vero fattore nella rimonta dell'EA7 coi suoi 15 punti (6/8 da due e 3/3 dalla lunetta). Il record in Eurolega dell'Olimpia recita ora 7-14 (nel gruppone assieme a Maccabi e e Unics Kazan) ma il tred è confortante: tre vittorie nelle ultime quattro sfide, tre "urrà" casalinghi consecutivi.

Milano inizia bene con la tripla di Fontecchio e il tiro dalla media di Cinciarini. Subito 5-0, ma arriva l’immediata reazione dei turchi con Wanamaker e con Bertans che segna la tripla del +2 (9-7). Ancora Fontecchio dall’arco risponde, ma la difesa dell’Olimpia soffre il pick&roll del Darussafaka e arrivano due comode schiacciate di Zizic per il 15-10 a favore degli ospiti. Milano trova in Hickman una buona arma offensiva nel finale di quarto, ma alla prima sirena i turchi sono avanti 24-20.

Come nel primo, anche nel secondo il primo canestro di Milano è una tripla (Sanders). Si segna poco nei primi due minuti e c’è un botta e risposta dall’arco tra Kalnietis e Moerman. L’Olimpia continua a soffrire il pick&roll e Zizic, con un comodo appoggio al tabellone, firma il +7 (33-26). La squadra di Repesa riesce a trovare due contropiedi e dimostra di saper reagire ai momenti difficili, con Macvan che trova il -3 (35-32) a metà secondo quarto. Repesa si infuria con gli arbitri e prende il tecnico, ma non arriva la reazione sperata dal tecnico croato, perchè Bertans con la tripla e Wanamaker con l’appoggio firmano il +11 (44-33). Wanamaker brucia poi la retina sulla sirena e si va negli spogliatoi con il Darussafaka avanti 51-38.

Il terzo quarto si apre in maniera terribile per Milano. Due triple consecutive di Moerman e addirittura gli ospiti volano sul +19 (57-38). L’Olimpia si scioglie come neve al sole e sprofonda del tutto quando Bertans e Wanamaker fanno volare il Darussafaka sul +26 (70-46). Sembra assolutamente finita e Repesa tenta un disperato quintetto basso con Pascolo e Fontecchio in campo. Incredibilmente arriva un parziale pazzesco di Milano che chiude sotto solo di dodici punti alla fine del terzo quarto (61-73).

Il quarto si apre subito con la tripla di Kalnietis, ma Anderson risponde dall’arco e i turchi tornano subito sul +12. Repesa continua a puntare sul quintetto basso ed è una scelta che paga. Si accende Simon, che segna da tutte le posizioni e incredibilmente l’Olimpia arriva al pareggio a cinque minuti dalla fine della partita. Il Forum diventa una bolgia e Milano inizia a credere in una vittoria incredibile. Pascolo è strepitoso, prima il canestro in contropiede e poi anche i liberi del sorpasso. Si gioca punto a punto e la tensione è altissima. Il canestro che spacca la partita è quello di Sanders a trenta secondi dal termine, con l’americano che prima sbaglia e poi realizza il tap in. Bertans fa 2/2, mentre Simon ne mette solo uno. Il Darussafaka ha la palla in mano e Wanamaker va in lunetta a 4 secondi dal termine. Solo 1/2 dell’americano. Hickman è glaciale poi dalla lunetta e il rimbalzo di Sanders sull’errore voluto nel secondo libero di Wanamaker fa esplodere di gioia il Forum

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – DARUSSAFAKA ISTANBUL 89-87 (20-24; 18-27; 23-22; 28-14)

Milano : McLean 8, Fontecchio 8, Hickman 9, Kalnietis 9, Raduljica 1, Dragic 2, Macvan 10, Pascolo 15, Cinciarini 2, Sanders 10, Abass, Simon 15

Darussafaka : Arslan, Batuk, Wanamaker 20, Clyburn 12, Ulubay, Moerman 12, Aldemir, Savas, Anderson 8, Zizic 17, Bertans 18, Harangody 5