Melli "on fire": miglior giocatore dell'Eurolega a dicembre

Nicolò Melli da Reggio nell’Emilia è il miglior giocatore di Dicembre dell’Eurolega. Un riconoscimento quanto mai meritato per l’ala forte del Brose Bamberg di coach Andrea Trinchieri, autore di un mese da super star nella massima competizione continentale per club. I numeri dell’ex Olimpia sono eloquenti: 15.6 punti, 8 rimbalzi, 2.3 assist, 24.5 di valutazione, 1.2 di palle rubate e una stoppata, con percentuali superiori al 60% sia nel tiro da due punti che da oltre l'arco. Semplicemente On Fire.

Il cestista classe 1991 cresciuto nella Reggiana è stato il principale artefice della resurrezione dalle ceneri del club della Freak City dell’Alta Franconia, ruolino di marcia da quattro vittorie negli ultimi cinque match dopo un novembre nero da cinque ko consecutivi. Un dicembre iniziato nel migliore dei modi per Melli (career high di 26 punti e 37 di valutazione) e proseguito in modo esaltante con la ciliegina della tripla decisiva contro l’Efes Istanbul. Grazie alla striscia di quattro W negli ultimi cinque impegni il Brose Bamberg è tornato in piena corsa per la qualificazione alla post season: attualmente i bavaresi viaggiano a sole due vittorie dall’ottavo posto occupato dalla Stella Rossa, l’ultimo valevole per i playoff. Che qualcuno dalle parti di Milano stia rimpiangendo la star del Bamberg nonché punto fermo della nazionale italiana di coach Ettore Messina?

***

