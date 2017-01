Milano bloccata a Istanbul per la neve: allenamento in Turchia

Fuori programma poco piacevole per l'Olimpia Milano. La squadra di Repesa è rimasta infatti ad Istanbul, dove ieri ha affrontato il Fenerbahce in Eurolega, a causa della fitta nevicata che si è abbattuta in Turchia. L'aeroporto è rimasto infatti chiuso, i voli sono stati cancellati e le 'Scarpette Rosse' non sono quindi riuscite a partire per l'Italia, come reso noto dallo stesso club su Twitter.

In attesa della riapertura dello scalo, la squadra si sta allenando nella palestra dell'hotel dove risiede.