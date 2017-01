Milano lotta a Istanbul, ma a vincere è il Fenerbahce: nono ko di fila in Europa

Cade a Istanbul l'Olimpia Milano, impegnata nella gara di Eurolega contro i padroni di casa del Fenerbahce, capace di imporsi sulle "scarpette rosse" per 86-79 (18-19, 41-40, 63-58).

Una sconfitta dura per Milano, la nona di fila in Eurolega, che gioca una partita di sostanza con Kalnietis in grande spolvero (20 punti a referot). Ma tutto questo non basta contro gli avversari trascinati da Udoh, Datome e Nunnally, autori rispettivamente di 18, 17 e 19 punti.

A decidere il match per i turchi è stato l'ultimo quarto. Milano infatti era rimasta a contatto fino a metà gara e anche dopo la terza frazione i turchi avevano solo 5 punti di vantaggio. A due minuti dal termine è Fontecchio a portare il match sul punteggio di 80-79 con 50 secondi da giocare e l'Olimpia vicinissima ai turchi. Ci pensa Nunnally a sigillare la gara con un tiro da tre punti a segno che taglia le gambe a Milano e dà la vittoria al Fenerbahce.