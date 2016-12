Milano sempre più giù: il Panathinaikos impone la sesta sconfitta di fila

In Europa Milano non riesce a rialzare la testa. L'Olimpia cade 86-72 in casa contro il Panathinaikos e incassa la sesta sconfitta consecutiva in Eurolega.

Dopo una buona partenza - la squadra di Repesa ha chiuso avanti 21-16 il primo quarto - i campioni d'Italia sono crollati nel secondo quarto, segnando appena 8 punti e incassandone 24.

Dopo l'intervallo la musica non cambia, e l'EA7 sprofonda anche a -20. Tra i greci top scorer Mike James con 19 punti, supportato anche dai 16 di Nick Calathes e dai 12 di K.C. Rivers.

All'Olimpia non bastano i 16 punti di McLean. In classifica il Panathinaikos sale a 16 punti, mentre Milano resta ferma a 8.