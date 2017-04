Panathinaikos punito dopo l'eliminazione: niente aereo, da Istanbul ad Atene in pullman

Dimitris Giannakopoulos aveva promesso ben 250mila euro in caso di passaggio alle Final Four di Eurolega, ma ciò non è bastato per stimolare la sua squadra a recuperare dopo lo 0-2 casalingo nella serie contro il Fenerbache.

In gara-3 infatti arriva un'altra cocente sconfitta per 79-61 contro la squadra di Gigi Datome, che ha completato uno "sweep" che alla vigilia aveva del clamoroso.

E allora ecco che la "carota" diventa "bastone": il patron del Pana decide infatti di punire i suoi giocatori annullando i biglietti aerei e costringendo la sua squadra a farsi i 1097 chilometri da Istanbul ad Atene a bordo di un pullman.