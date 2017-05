Provaci ancora Datome: il suo Fenerbahce è in finale con l'Olympiacos

I biancorossi di Pireo hanno superato in semifinale i campioni in carica del Cska Mosca 82-78 grazie a una rimonta avviata nella seconda metà di gara, dopo essere stati sotto nel punteggio a lungo. Questa volta la mano fatata di Teodosic ha tradito sul più bello: il #4 del CSKA ha infatti sbagliato la tripla del possibile sorpasso a 6 secondi dalla sirena, spianando così la strada all'Olympiacos di coach Ioannis Sfairopoulos, che archiviava la pratica dalla lunetta con Spanoulis e Green. Ancora una volta i Reds risultano fatali per il CSKA: si tratta infatti del quarto ko nelle Final Four dei moscoviti contro i greci.

Ancora una volta "Gigione" Datome si è qualificato con il suo Fenerbahce per la finalissima di Eurolega e in questa occasione l'ala piccola della Nazionale azzurra si augura che l'epilogo potrà essere diametralmente opposto rispetto allo scorso anno. Grazie a un Ekpe Udoh in formato NBA (18 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, tripla doppia sfiorata) e agli apporti determinanti di Nikola Kalinic (12 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate). Bojan Bogdanovic e compagni il Fener ha liquidato senza troppi fronzoli il Real Madrid di coach Pablo Laso, dove l'unico a esprimersi ai suoi massimi livelli è stato forse Sergio Lull (28 punti + 8 assist), ben supportato dall'ex Teramo Jaycee Carroll (21 punti a referto); eloquente la "virgola" del baby fenomeno Doncic. La sfida del Sinan Erdem Dome non è mai stata realmente in discussione e il successo di Datome (poco più di 13 minuti sul parquet con 8 punti e un rimbalzo difensivo, oltre a un fallo antisportivo in coabitazione con Fernandez) e compagni è più limpido che mai.

Le final four, in corso a Istanbul, si chiuderanno domenica alle 17 con la finale per il terzo posto e alle 20 con la gara che assegnerà il titolo.