Super Datome, il Fenerbahce è campione d'Europa per la prima volta nella sua storia

Il Fenerbahce è Campione d’Europa. Primo titolo della sua storia per la formazione turca, che supera in finale l’Olympiacos per 80-64 al termine di una partita che ha visto la squadra di Obradovic allungare in maniera decisiva dopo l’intervallo.

MVP della finale un grandissimo Nikola Kalinic, miglior marcatore della partita insieme a Bogda Bogdanovic con 17 punti. In doppia cifra chiude anche Gigi Datome, che segna 11 punti ed è autore di alcune giocate decisive nel momento del break messo a segno dal Fenerbahce tra il terzo e quarto quarto.

In casa Olympiacon non bastano i 14 punti di Khem Birch e i 10 di Nikola Milutinov. Vassilis Spanoulis si ferma a quota nove punti.

Inizio subito forte del Fenerbahce, trascinato da Kalinic che segna dodici punti nel solo primo quarto. I turchi sono in pieno controllo della partita e Bogdanovic sulla sirena fa impazzire i tifosi turchi, chiudendo il primo quarto sul 26-18. I greci rientrano in partita con i canestri di Green e di Waters, che non ha giocato la semifinale con il CSKA. Ancora Bogdanovic firma il +9, ma nel finale di quarto Mantzaris e Birch trovano i canestri del -5.

Al rientro dagli spogliatoi arriva subito la tripla di Dixon, ma i greci riescono a restare a contatto. Si accende anche Gigi Datome e il sardo è l’uomo che conclude il parziale che fa volare sul +14 il Fenerbahce e praticamente mette fine alla contesa. L’ultimo quarto si apre con un’altra tripla dell’azzurro e i turchi sono in pieno controllo, toccando anche il +18. Non succede più nulla e i turchi alla sirena possono festeggiare il primo titolo della loro storia.

Nella finalina del terzo posto c’è stato il riscatto del CSKA Mosca, che ha dominato contro il Real Madrid, sconfitto 94-70 grazie soprattutto ai 13 punti di Nando De Colo.

Il tabellino della finale

FENERBAHCE – OLYMPIACOS 80-64 (26-18; 13-16; 21-14; 20-16)

Fenerbahce: Udoh 10, Mahmutoglu, Antic 4, Bogdanovic 17, Bennett, Sloukas 3, Nunnally 2, Vesely 8, Kalinic 17, Dixon 8, Duverioglu, Datome 11.

Olympiacos: Milutinov 10, Printezis 7, Papanikolaou 3, Mantzaris 9, Toliopoulos, Green 7, Birch 14, Young, Papapetrou, Spanoulis 9, Waters 2, Agravanis