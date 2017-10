CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano in diretta tv e Live-Streaming

CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano: LIVE-Streaming su Eurosport Player!

CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player.

Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV - Regala Eurosport Player

Video - Eurolega al via: il promo con Datome dal barbiere è già virale 02:32

Video: gli highlights delle ultime partite di Milano

Video - Highlights: EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese 74-73 06:28

CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano: preview e informazioni

L'AX Armani Exchange Milano apre la nuova stagione di Eurolega alla Megasport Arena di Mosca contro il CSKA. L'Olimpia di Simone Pianigiani ha vinto la Supercoppa Italiana a Forlì e ha esordito in campionato con due successi, sul campo della Vanoli Cremona e in casa contro la Openjobmetis Varese. Anche i russi, una delle candidate alla Final Four 2018 di Belgrado, hanno aperto la stagione con due successi netti nella VTB League, la lega baltica, sul campo di Enisey e Astana.

Data, orario e luogo: giovedì 12 ottobre 19:00 Megasport Arena, Mosca

Jordan Theodore, EA 7 Milano, LaPresseLaPresse