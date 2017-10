È una Milano in crescita, intensa e quadrata: in questa Eurolega potrà dire la sua

Il verdetto

È una sconfitta amara da digerire per Milano, ma che farà crescere, un passaggio-chiave nella costruzione di squadra ritardata per gli impegni dei nazionali agli Europei. Il calendario ha messo l'Olimpia di fronte a due corazzate da Final Four nei primi due impegni stagionali, un inizio terribile, ma Milano ha mostrato in entrambe le occasioni un volto molto convincente, differente rispetto a quello un po’ scialbo visto invece nelle prime uscite in campionato: i livelli di energia e di intensità difensiva sono molti alti, e la compattezza/unione/chimica di squadra molto migliorata se confrontata con le primissime gare ufficiali di Supercoppa, dove l’attacco era spesso limitato agli isolamenti per Goudelock e ai pick’n’roll centrali per Theodore. L’impressione è che, se il gruppo riuscirà a superare l’impatto durissimo senza tracolli psicologici (le prossime avversarie sono Real Madrid, Barcellona e Maccabi...), la squadra potrà crescere molto fino a dicembre ed essere molto competitiva nella seconda parte della stagione, quando arriveranno i momenti decisivi.

La statistica

Ce ne sono diverse molto interessanti e non tutte prevedibili alla vigilia. Il vantaggio del Fener a rimbalzo (37-28, con 12 offensivi) era praticamente scritto, ma non lo erano le 13 palle perse dei turchi contro le sole 7 di Milano, così come l’enorme vantaggio dell’Olimpia in lunetta (23/26 contro l’8/12 dei campioni d’Europa), frutto in gran parte del lavoro di Gudaitis. Se i tiri liberi, dopo lo sfogo iniziale dall'arco di M’Baye, hanno permesso a Milano di stare in partita, la statistica decisiva è stato però il 64.2% da due del Fener (27/42 contro il 15/35 dell’Olimpia, 42.9%), capace di sfruttare con continuità la maggior fisicità in vernice e sugli esterni, con quintetti di peso e livello atletico superiore. Il break scavato nel terzo quarto da Thompson e Datome, rintuzzato poi dalle triple di Sloukas, è arrivato con situazioni di post-up, così come le giocate decisive nel finale di Brad Wanamaker, bravo nello sfruttare il vantaggio fisico su Goudelock in avvicinamento a canestro.

L’idea

Dairis Bertans playmaker. Non è il suo ruolo naturale, ma può prestarsi tranquillamente a farlo, come già visto agli Europei con la maglia della nazionale. Il lettone ha visione di gioco, capacità e (soprattutto) timing di passaggio, tiro da fuori e, soprattutto, quel bel vecchio fondamentale del palleggio-arresto e tiro dalla media distanza da sfruttare nelle situazioni di pick’n’roll. Al suo fianco potrebbe anche essere piazzato un Theodore liberato dai compiti di regia assieme a Goudelock in un quintetto piccolo, per avere un attacco con più circolazione di palla e soluzioni perimetrali differenti rispetto alla tradizionale coppia di americani. D’altronde, Milano ha costruito le cose migliori nel secondo tempo proprio con una strutturazione europea e con Bertans nel doppio ruolo di costruttore e finalizzatore in uscita dai blocchi.

Il ritorno di Melli

Per la terza volta su tre, Nicolò Melli batte l’Olimpia da ex. Dopo il cappotto della scorsa stagione con il Bamberg, arriva anche il primo successo in maglia Fener con una prestazione di grande solidità sui due lati del campo: 15 punti con 6/10 e 11 rimbalzi, 4 dei quali offensivi, in 42’ di gioco (superfluo sottolineare come sia stato il giocatore più utilizzato di tutti). Se non fosse stato per quella tripla pazzesca di Micov, l’avrebbe chiusa lui, con due giochi da tre punti consecutivi nel finale del quarto periodo. L’applauso del Forum a inizio gara, per lui e Datome, è stato semplicemente doveroso.

Il momento da non dimenticare

La tripla di Micov che ha forzato l’overtime a 7” dalla sirena: un finale dei regolamentari con una rimonta da infarto...