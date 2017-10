Il Fenerbahce cade a Malaga, Doncic trascina il Real Madrid a Istanbul

La prima serata dell’Eurolega 2017-18 si apre con una grandissima sorpresa, col Fenerbahce campione d’Europa in carica che perde 68-67 in casa dell’Unicaja Malaga. I turchi di Obradovic tengono sempre la testa avanti (anche +10 nel primo tempo) ma tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo gli spagnoli producono un parziale di 19-3 che ribalta la gara e volano a +6. Nel finale il Fenerbahce ha l’ultimo tiro ma Sloukas sbaglia il possibile sorpasso sulla sirena. Serata amara per Datome (13 punti) e Melli (0 punti) mentre sorride il georgiano ex Cantù Shermadini (12).

Parte con una vittoria ad Istanbul la campagna europea del Real Madrid che si impone 88-74 sul campo dell’Anadolu Efes. Gara sempre in controllo per i blancos che allungano nel secondo periodo in coincidenza dell’ingresso di Luka Doncic e Anthony Randolph, e poi respingono l’ultimo assalto dei turchi con Erick McCollum (26 punti), ancora con le giocate firmate dal giovane fenomeno sloveno, per sé e per i compagni. Sono 27 punti conditi da 4 rimbalzi e 4 assist in 27 minuti per Doncic, coadiuvato dai 16 con 10 rimbalzi di Gustavo Ayon.

Video - Highlights: Anadolu Efes Istanbul-Real Madrid 74-88 01:45

Cocente sconfitta per il Brose Bamberg di Andrea Trinchieri, travolto in casa 88-71 dal Maccabi Tel Aviv. I tedeschi, nelle cui file giocano Daniel Hackett (2 punti per lui) e altri ex milanesi come Hickmann e Radosevic, rispondono colpo su colpo per tre quarti ma poi nell’ultimo periodo gli israeliani scappano via e chiudono il discorso con un terrificante parziale di 16-0. Ottima gara di Roll (16) ma il vero trascinatore è Pierre Jackson che sfiora la tripla doppia con 27 punti, 7 rimbalzi e 9 assist.

Video - Highlights: Brose Bamberg-Maccabi Fox Tel Aviv 71-88 01:41

L’Olympiacos vince al Pireo 75-64 contro il Baskonia Vitoria con un Printezis da serata di gala. In leggero vantaggio sin dal primo quarto, l’Oly produce il suo allungo decisivo nella ripresa, con il greco che chiude con 8/12 da due e 3 assist. Con lui in doppia cifra anche Agravanis (13) e Papanikolaou (11), mentre dall’altra parte bene Voitgmann (11), Huertas (10), Shengelia (13) e Granger (12).

Video - Highlights: Olympiacos Piraeus-Baskonia Vitoria Gasteiz 75-64 01:30

