Il Khimki vola, colpi esterni di Olympiacos e Zalgiris Kaunas

Sorpresa al PalauBlaugrana dove lo Zalgiris Kaunas batte 81-75 il Barcellona. I lituani di Jasikevicius, grande ex giocatore del Barça, prendono da subito il controllo del match grazie all'ottimo impatto di Micic e White, e chiudono il primo tempo avanti 45-39. I padroni di casa annaspano ma non vanno al tappeto, restano a contatto in virtù dei punti di Koponen e Heurtel (arrivano anche a -2) e il tifo ci crede: lo Zalgiris sembra però avere più voglia di vincere, respinge i tentativi di aggancio dei catalani e in avvio di ultimo quarto tocca il massimo vantaggio sul +10, 70-60, con un canestro di White. Per il Barcellona è la seconda sconfitta di fila dopo quella di Belgrado con la Stella Rossa e non bastano i 19 punti con 10 rimbalzi di Hanga e i 13 di Seraphin e Koponen. Secondo successo per lo Zalgiris, guidato dai 20 con 8 assist di Micic e dai 16 di Pangos.

Video - Highlights: Barcellona Lassa-Zalgiris Kaunas 75-81 01:48

Tre gare casalinghe e tre vittorie per il Khimki Mosca che supera 85-78 la Stella Rossa Belgrado e resta a punteggio pieno. La formazione di coach Bartzokas subisce l'ottimo avvio dei serbi (28-20 al 10'), guidati da Feldeine (12 dei suoi 14 punti finali nel primo periodo) e Rochestie, ma nel secondo periodo accorcia e si va al riposo in sostanziale parità, 43-44. E' dopo l'intervallo che la partita si spezza, col Khimki che alza l'intensità difensiva e produce punti in contropiede con le magie di Shved e le schiacciate degli atletoni Robinson e Thomas. Nell'ultimo quarto i russi volano sul +12 coi canestri del bollente James Anderson, 24 punti, e a nulla serve l'ultimo tentativo di rimonta della Stella Rossa che però non va oltre il -6. Grande prova di Alexei Shved, 18 con 9 assist, suo record in Eurolega. Per i serbi 15 punti di Bjelika e 12 con 8 rimbalzi di Lessort.

Video - Highlights: Khimki Mosca-Stella Rossa Belgrado 85-78 01:55

Tris anche per l'Olympiacos che vince in volata 69-68 a Tel Aviv contro il Maccabi nella prima trasferta europea. I greci, sempre senza il faro Spanoulis, tengono benissimo il campo, rispondono colpo su colpo agli israeliani grazie a Milutinov e Printezis, e vanno al riposo lungo avanti 35-33. Nel terzo periodo l'Olympiacos vola a +8 (51-43) con tre canestri filati di Printezis, ma il Maccabi non ci sta e risale grazie a Tyus, Bolden e alle penetrazioni di Norris Cole (22 punti), il più intraprendente: i padroni di casa arrivano più volte a -1 ma non riescono mai a sorpassare. Nell'ultima azione, sul 68-69, i greci sbagliano con Strelnieks la tripla che potrebbe chiudere il discorso, lasciano l'ultima chance a Cole che si fa tutto il campo, arriva dall'altra parte ma il suo tiro sulla sirena si spegne sul ferro. L'Olympiacos resta a punteggio pieno e si gode il suo leader, Georgios Printezis, unico in doppia cifra con 21 punti.

Video - Highlights: Maccabi Fox Tel Aviv-Olympiacos Pireo 68-69 01:49

