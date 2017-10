Il Real Madrid piega il CSKA, bene Maccabi Tel Aviv e Panathinaikos

La super sfida della serata va al Real Madrid che batte 82-69 il CSKA Mosca del grande ex Sergio Rodriguez. I blancos prendono da subito la testa della gara e allungano nel punteggio nel secondo periodo grazie ad uno scatenato Anthony Randolph, autore dei 5 punti che lanciano i padroni di casa a +14 (45-31). Il CSKA è però una squadra di altissimo livello e, coi canestri di Clyburn e Higgins, torna sotto e rimonta fino al -1 (56-55) con due liberi di De Colo. La risposta del Real arriva subito con i veterani Reyes e Fernandez per il nuovo +6, poi sono Taylor e Maciulis a infilare due bombe pesantissime per il +11 a 2'36" dal termine che fanno calare il sipario sul big match. I russi hanno 26 punti dalla coppia Clyburn-Higgins mentre il "Chacho" Rodriguez chiude con 8 punti in 16 minuti; il Real si gode i 14 punti della stellina Doncic e i 16 di Anthony Randolph, uscito in anticipo per un problema alla spalla. Infortunio anche per Ognjen Kuzmic: il centro serbo del Real ha subito un brutto colpo al ginocchio ed è uscito in lacrime sulla sedia a rotelle.

Il Maccabi Tel Aviv supera 74-68 il Baskonia nell'esordio casalingo e resta a punteggio pieno. Partita spettacolare, con le giocate sopra il ferro di Tyus per gli israeliani e di Diop per i baschi, ma i padroni di casa hanno qualcosa in più e vanno al riposo lungo avanti 39-30. Gli ospiti sprofondano anche a -14 (48-34) ma non mollano, anzi, si rifanno sotto: le bombe di Beaubois e Vildoza valgono il -3 (56-53) alla fine del terzo quarto, poi il francese firma il -2 a 3' dalla fine. Lì il Baskonia ha il tiro del possibile sorpasso con Vildoza la bomba non entra e subito dopo sono Thomas e Cole a riportare il Maccabi a +6, margine che i baschi non riusciranno più ad annullare. Al Baskonia non servono i 22 punti Beaubois mentre il Maccabi padrone di casa la spunta nonostante il 5 su 21 da tre e l'11 su 19 ai liberi: brillano Norris Cole, 24 punti con 5 assist, e DeShaun Thomas, 17.

Seconda sconfitta del Brose Bamberg di Daniel Hackett e coach Andrea Trinchieri, battuto 93-83 dal Panathinaikos nell'impianto di Oaka ad Atene. I padroni di casa provano la fuga nel primo quarto con Gist e Calathes e poi ancora nei pressi dell'intervallo di KC Rivers, che mette la bomba del 43-35, risultato con cui si torna negli spogliatoi. E' all'inizio del terzo quarto che la squadra di Xavi Pascual scappa via, volando fino al +18 (57-39) dopo una tripla di Denmon. Per il Bamberg c'è poco da fare, il distacco della squadra di Trinchieri non scende mai sotto i 10 punti e così sono i verdi di Atene a festeggiare il primo successo stagionale in Europa. I greci sono guidati da Nick Calathes, 23 punti e 6 assist, e hanno 15 punti con 10 rimbalzi da Chris Singleton. I tedeschi hanno 19 punti a testa dagli ex milanesi Hickman e Radosevic mentre Hackett chiude con 8 punti in 20 minuti di gioco.

