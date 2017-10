Domina il fattore campo: vincono Olympiacos, Valencia, Khimki e Stella Rossa

Al Pireo l'Olympicos supera 80-75 l'Unicaja Malaga e resta a punteggio pieno. I biancorossi, ancora senza il loro leader Spanoulis, partono fortissimo, 19-4, grazie a Papapetrou e Thompson, ma già dal secondo periodo arriva la rimonta di Malaga che all'intervallo è lì a -4 (37-33). Nella ripresa l'Olympiacos dilata nuovamente il vantaggio fino al +13 (56-43), e ancora l'Unicaja rimonta nel finale grazie a McCallum, che firma per due volte il -3. A chiudere i conti ci pensa Mantzaris con la bomba del 78-71 e poi coi due liberi dell'80-74. Agli spagnoli non bastano i 14 punti di McCallum e Milosavljevic mentre l'Olympiacos ha una grande prova corale, con Thompson a 15, Milutinov a 12 e altri tre giocatori a 9 punti.

Dopo la grande vittoria casalinga all'esordio il Barcellona scivola a Belgrado contro la Stella Rossa per 90-82. Partenza forte dei serbi che volano immediatamente a +12 (23-11) e da lì controllano respingendo gli attacchi dei blaugrana. La formazione di Sito Alonso riesce però a riaprire i giochi nel quarto periodo e, grazie ai canestri di Hanga, Tomic e Heurtel, sorpassa sull'80-79. Sembra il colpo decisivo ma la Stella Rossa non perde la bussola, rimette la testa avanti con Bjelika e poi chiude i conti con l'ex senese Rochestie, anche perchè il Barcellona non segna più. Per i blaugrana ci sono 16 punti di Seraphin e 14 con 11 assist di Heurtel mentre la Stella Rossa si gode i 23 di Bjelika e i 22 con 7 assist di Rochestie.

Seconda gara casalinga e secondo successo per il Khimki Mosca che stende 85-77 lo Zalgiris Kaunas nello scontro sovietico. I russi allungano nel primo periodo con un parziale di 11-0, poi arrivano anche a +12 prima del 46-36 con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa la musica non cambia, la formazione di coach Bartzokas conserva sempre un margine attorno alla doppia cifra e per lo Zalgiris arriva la prima sconfitta in Europa. Il Khimki ha 16 punti dal leader Shved e 19 con 10 rimbalzi dell'ex Lakers e Nets Thomas Robinson; per i lituani brilla l'eterno Jankunas, 24 punti con 14 su 14 ai liberi, cifre grazie a cui diventa l'ottavo marcatore di sempre dell'Eurolega.

Primo successo europeo per i campioni di Spagna di Valencia che davanti al pubblico amico battono 78-71 l'Anadolu Efes Istanbul. I padroni di casa prendono subito in mano il match (19-8) ma i turchi tornano sotto grazie a McCollum e all'ottimo impatto di Stimac, e alla pausa lunga è parità (38-38). Nel terzo periodo Valencia riparte forte e, con un break di 17-2 firmato da Green, Dubljevic e Sastre, tocca il +20 (66-46). E' la fuga decisiva perchè nell'ultimo quarto gli spagnoli amministrano il margine e l'ultima rimonta dell'Efes serve solo a rendere meno amara la sconfitta. Grande prova di Erick Green, 24 punti, mentre l'Efes ne ha 22 da Stimac e 20 da McCollum, troppo soli però per pensare di vincere in trasferta.

