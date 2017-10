Milano commovente ma il Fenerbahce ne ha di più: Melli e Datome espugnano il Forum

Un grande Bertans, un volitivo M’Baye e la tripla miracolosa di Micov a fine tempo regolamentare non bastano all’AX Armani Exchange Milano, che incappa nella seconda sconfitta in Eurolega contro i campioni in carica del Fenerbahce dopo un supplementare, 86-92. La squadra di Pianigiani tiene la testa avanti nella prima parte di gara, poi va sotto nel terzo quarto subendo un pesante parziale di 27-16. Rimonta e supplementare, ma Wanamaker la stende definitivamente. Primo successo in questa edizione dell’Eurolega per la squadra di Obradovic, che ha in Datome e Melli due assoluti protagonisti: 16 punti e 7 rimbalzi per Gigi, 15+11 per Nicolò, l’ex di serata.

Come a Mosca nella prima uscita Milano è viva e la partenza al tiro di M’Baye fa ben sperare. 3/4 del lungo ex Brindisi e Olimpia che tiene la testa avanti. Il match è equilibrato, i biancorossi soffrono a rimbalzo ma dopo un momento di difficoltà tra fine primo quarto e inizio secondo l’AX Armani Exchange piazza un controparziale di 13-6 portandosi a +5 a 3’ da fine primo tempo. Resta lì Milano, che al 20’ si trova avanti di un punto (38-37).

I 3 falli di Gudaitis condizionano le scelte di Pianigiani, il Fener strigliato da Obradovic si incattivisce e sfrutta ogni calo di Milano. 10-2 di parziale con Datome caldissimo e +7 raggiunto dagli ospiti. E’ propro l’azzurro, insieme a Sloukas, a condurre il Fenerbahce nel break che sembra chiudere la partita (+10 al 30’ e 27-16 il parziale del 3° quarto). L’Olimpia si aggrappa a Bertans, unico a vedere il canestro negli ultimi minuti; il Fener dall’altra parte continua a incendiare la retina del Forum ma è alla difesa che deve attaccarsi la formazione di casa. Il canestro di Wanamaker vale il +8 ospite. Non è finita. Milano si affida ancora a Bertans e al buon momento di Theodore, che concretizzano la rimonta e danno all’Olimpia la palla del pareggio a pochi secondi dal termine dei regolamentari. Tutti cercano Bertans, che viene stoppato ma a 8” dalla sirena è Micov a segnare la tripla del pareggio (80-80). Overtime! Delirio al Forum.

La storia si ripete però e l’entusiasmo dei 5’ in più viene immediatamente spento dal talento degli ospiti: Wanamaker segna 6 punti in fila e il Fenerbahce torna a +6 a poco più di un giro di lancette dal fine del tempo supplementare. Non ne ha più Milano e il finale dice 86-92.

