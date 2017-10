Milano è ancora bella ma non balla: a Madrid domina Doncic e l'Olimpia resta a zero vittorie

Terza partita ben giocata ma terza sconfitta per l’Olimpia Milano, 100-90 a Madrid. La squadra di Pianigiani gioca una gara di grande sostanza segnando ben 54 punti nel primo tempo, ma subisce il talento di Doncic senza trovare controindicazioni. Il 18enne sloveno realizza 27 punti (con 8 rimbalzi e 5 assist) e incide in ogni momento del match. Micov e Goudelock tengono a contatto l’AX Armani Exchange, ma quando il Real strappa, a inizio 3° quarto, l’Olimpia crolla mentalmente e va a -14. Nell’ultimo quarto un grande Gudaitis (20) fa risalire gli ospiti fino a -6, ma nel finale Campazzo, Doncic e Causer la chiudono. Terza vittoria consecutiva del Real, terza sconfitta per Milano.

Il Real Madrid parte con due 18enni in quintetto (Doncic e Radoncic) e il predestinato sloveno fa subito capire che a Madrid per passare serve una partita perfetta. 10 punti e 3 assist in 8’ per lui e Real che chiude il primo quarto 30-28. Milano tiene buone percentuali al tiro, con M’Baye che ancora una volta si fa notare, ma i padroni di casa mostrano di avere qualcosa in più. Micov, come col Fener, non sbaglia una scelta e con 7 punti tiene lì l’Olimpia, che però difensivamente non regge e i 30 punti subiti nel primo quarto (appena 2 errori al tiro) sono il dato più preoccupante. Il punteggio resta alto e il match punto a punto. Per Milano a condurre le operazioni sono Micov e Goudelock, mentre Cusin dietro stoppa tutto. Primo tempo 54-54, Doncic devastante ma Milano è lì.

Video - Real Madrid-AX Armani Exchange Milano: l'azione più bella della partita 00:37

L’Olimpia parte forte nella ripresa: 0-6 di parziale e speranze biancorosse che crescono. La risposta del Real è devastante: 10-0 firmato Doncic (6 punti con due giochi da 3) e padroni di casa che provano a dare la botta alla partita (64-60). Mentalmente Milano crolla con Goudelock che commette fallo antisportivo sul solito Doncic. Lo sloveno non sbaglia niente, segna i liberi (20 punti in 15’ di gioco) del +8 e l’inerzia è tutta per le merengues”. E’ la mazzata decisiva per l’Olimpia, surclassata dal 18enne col numero 7 che concretizza il parziale, salito a 20-0, che sembra dare la gara in mano ai blancos. Così come nell’esordio a Mosca, l’Olimpia raschia le energie a disposizione e risale a -7 con Gudaitis che macina punti e diventa il fulcro dell’attacco biancorosso. Theodore si guadagna la panchina, suo malgrado, dopo un fallo con fischio esagerato dagli arbitri e una protesta, che significa tecnico, 5° personale e fine partita. Milano si ritrova anche a -6 ma nel momento di accorciare ulteriormente Campazzo piazza la tripla che attenta alle ultime velleità dell’Olimpia. Goudelock (20) dà ancora speranza con la tripla del -3 a 2’26” dalla fine, Causer risponde, sono concitatissimi i minuti finali. La tripla di Taylor e il canestro di Campazzo mandano i titoli di coda alla terza vittoria del Real Madrid e alla terza sconfitta dell’AX Armani Exchange, che giovedì affronterà al Forum un’altra spagnola, sconfitta in serata in casa dallo Zalgiris, per cercare la prima agognata vittoria.