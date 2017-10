Successi casalinghi per Barcellona, Khimki e Zalgiris Kaunas

Esordio con vittoria per il nuovo Barcellona di Sito Alonso che batte 98-71 il Panathinaikos nel match più affascinante del venerdì di Eurolega. Gara equilibrata nel primo tempo al Palau Blaugrana, coi padroni di casa spinti dalla fisicità di Seraphin vicino a canestro, e coi verdi di Grecia che rispondono con le iniziative dei vari Calathes, Pappas e Rivers. Nel terzo periodo il Barcellona scava il solco decisivo con le bombe di Ribas, Moerman e Oriola, poi nell'ultimo parziale la formazione di Alonso dilaga e vola fino al +27 firmato da Pressey ad una manciata di secondi dalla sirena. Partenza col piede giusto quindi per i blaugrana che hanno 24 punti (9/12 al tiro) da un dominante Seraphin e 16 con 11 rimbalzi da Moerman mentre nel Panathinaikos, allenato dal grande ex Xabi Pascual, i 20 punti di Pappas e i 14 con 6 assist di Calathes.

Successo in volata per lo Zalgiris Kaunas che batte 78-76 la Stella Rossa Belgrado. Gara molto equilibrata, con i lituani sempre in testa nel primo tempo e poi anche a +7 (47-40) a inizio ripresa, trascinati dalle schiacciate dell'ex varesino Brandon Davies, autore di 10 punti. I serbi però non ci stanno ad abbandonare la gara, rientrano e poi vanno a loro volta a +4 (59-55) in avvio di quarto periodo. Il finale è in volata, Ulanovas, Pangos e Jankunas mantengono lo Zalgiris davanti ma la Stella Rossa, guidata dall'ex Fenerbahce Pero Antic, 17 punti, ricuce a suon di triple: sul 78-76 i serbi hanno l'ultima chance ma Taylor Rochestie, visto anche a Siena, sbaglia la bomba della possibile vittoria sulla sirena. Successo meritato per i lituani di coach Jasikevicius che hanno 15 punti da Jankunas e 14 da Pangos.

Il Khimki Mosca batte in casa il Valencia 75-70. Il primo quarto è Shved contro Green: 7 e 9 punti con il match in equilibrio. Break dei padroni di casa a fine tempo: +7 con altri 7 punti del leader russo Shved. 10-0 di parziale Valencia in avvio di terzo quarto che manda avanti gli ospiti. Green mette il turbo e ribalta tutto fino al +6 ospite. I parziali non finiscono di accendere un match da 56 tiri liberi, spesso fermo e pertanto privo di grande spettacolarità. Ma molto intenso. Lo strappo finale lo dà il Khimki, andando anche a +9 e gestendo il vantaggio fino al termine. Oltre ai 19 punti di Shved, per Mosca ce ne sono 16 di Robinson e 10 di Thomas. Dall’altra parte Green (ex Siena) fa pentole e coperchi: 22 punti e 8 rimbalzi, con Pleiss a supporto. Il tedesco chiude con 13 punti (6/7 da due).

