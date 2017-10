Tre sconfitte onorevoli ma zero punti: a Milano servono più concentrazione e difesa

Il verdetto: tre sconfitte onorevoli, ma il peggio è passato?

Aprire la stagione affrontando tre semifinaliste dello scorso anno con due trasferte è da incubo, ma anche una maniera per trovare in tempi brevissimi le alchimie e l’intensità da riversare costantemente in campo. A dispetto delle prime due uscite con CSKA e Fenerbahçe, Milano ha allentato diverse viti difensive giocando un primo tempo a bassa intensità ma, di contro, ha gestito bene le situazioni offensive contro una squadra che non ha mai fatto della tenacia nella propria metacampo il punto di forza. Il 54-54 dell’intervallo lungo è stato uno specchio perfetto. L’Olimpia si è fatta sorprendere dal cambio di atteggiamento difensivo del Real Madrid a inizio ripresa, ritrovandosi poi a scontrarsi con un metro arbitrale sospetto per una partita di Eurolega, dove sono stati fischiati anche i sospiri, ma derivante dal trend di un primo tempo generale all’acqua di rose. La mentalità per non scomporsi, rimontare e tornare a contatto in trasferta e contro una grande squadra si è vista ancora in modo chiaro, ma la difesa non ha retto nei momenti decisivi. Le tre sconfitte onorevoli non hanno portato punti in classifica, ma nonostante la stessa posizione dello scorso anno (ultimo posto), l’impressione è di una squadra caratterialmente ben differente. Ora potrebbero arrivare le occasioni per capitalizzare, già a partire da giovedì, in casa col Barcellona, totalmente ricostruito ma al momento inferiore rispetto a quello cui eravamo abituati: due sconfitte in tre partite, le ultime a Belgrado e in casa con lo Zalgiris.

Video - Highlights: Real Madrid-AX Armani Exchange Milano 100-90 01:51

La statistica: 27 punti subiti da palle perse/secondi tiri

Sia contro il CSKA che contro il Real Madrid, l’Olimpia ha subito un parziale pesantissimo nel terzo quarto, quando gli avversari hanno allungato la difesa a tutto campo e alzato l’intensità: Milano ha perso 17 palloni (massimo in stagione dopo i 12 di Mosca e i soli 7 nella gara con il Fenerbahçe), che hanno generato 19 punti facili per gli avversari, troppi per poter competere in trasferta contro la squadra che ha il miglior attacco del torneo. Se a questi aggiungiamo gli 8 derivanti da rimbalzo offensivo in una partita dove Milano ha peraltro vinto la lotta sotto i tabelloni (30-23) sfruttando le assenze dei vari Randolph e Kuzmic, la somma dà 27 punti per il Real Madrid da extra-possessi. Troppi. Così diventa veramente difficile competere.

L’idea: mischiare le difese

Lo faceva molto bene la Siena di Pianigiani e quella delle versioni ridimensionate di Banchi e Crespi: momenti di pressing a tutto campo che spaccavano le partite costruendo parziali importanti, unite a un coordinamento tattico spaventoso, che vedeva passaggi da uomo a zona (anche allungata) con velocità e precisione spaventosa. Milano ci ha provato timidamente alzando le guardie per qualche trap a centrocampo, senza però risultare incisiva, un segno che potrebbe far pensare che Pianigiani stia lavorando su queste situazioni e che possa perfezionarle nelle prossime settimane. La scelta di Amath M’Baye faccia-a-faccia su Doncic (soluzione che ha maggiormente limitato lo sloveno) è arrivata forse un po’ tardiva: ma perché non provare la carta Awudu Abass in versione specialista?

Luka Doncic difeso da Vladimir Micov, Real Madrid-Olimpia Milano, Eurolega 2017-18Imago

Il momento da non dimenticare

Luka Doncic recupera il pallone, apre il contropiede con un passaggio meraviglioso dietro-schiena in salto per Facundo Campazzo, che a sua volta serve il rimorchio di Gustavo Ayon con un assist schiacciato tra le gambe: il Real Madrid fa accademia con poesia cestistica ma risveglia l’orgoglio di Milano che, uscita dal time-out, comincia la rimonta che la riporta fino al -3 a 2’ dalla fine.