Una nuova Olimpia Milano a caccia di riscatto in Europa: si parte in trasferta contro il CSKA Mosca

Parte l'Eurolega, in esclusiva su Eurosport ed Eurosport Player. E proprio sulla nostra piattaforma online, a partire dalle 19, sarà in onda la prima gara ufficiale dell'unica squadra italiana presente, Milano, che in Europa sarà battezzata “AX Armani Exchange Olimpia Milano”.

Un esordio tutt'altro che facile, in casa di una delle contendenti per il successo finale: il CSKA Mosca, che darà il via a un “tour de force” che vedrà la squadra di Pianigiani affrontare in successione i campioni in carica del Fenerbahce prima di Real Madrid, Barcellona e Maccabi Tel Aviv. Giusto per testare le reali ambizioni di una squadra che ha cambiato tutti i suoi stranieri (eccetto Kalnietis e Dragic), ossia quei giocatori che hanno e avranno il maggior spazio nella competizione continentale.

CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano alle 19:00 su Eurosport Player Tutta l'Eurolega, tutta la Serie A, tutta l'Eurocup e anche la Champions League! Eurosport Player è #HomeOfBasketball: sfrutta l'offerta speciale valida fino al 31 ottobre e abbonati: un intero anno di basket in HD a soli 29.99€

Goudelock e Theodore per sognare...

Le chiavi della squadra – come chi ha seguito le partite su Eurosport nei primi weekend di Serie A sa bene – sono nelle mani delle due nuove point guard: Andrew Goudelock e Jordan Theodore, giocatori di spessore internazionale chiamati a risollevare il morale di una truppa e di un popolo, quello biancorosso, rimasti segnati dalla passata stagione, dove la squadra meneghina chiuse all'ultimo posto la propria campagna europea. Insieme a loro, sotto la Madonnina, sono arrivati giocatori talentuosi e già esperti come Vladimir Micov, Arturas Gudaitis e Dairis Bertans, protagonisti nelle prime due uscite di campionato. Armi che Pianigiani sta affilando per rendere Milano la mina vagante dell'Eurolega 2017-18.

Dall'altra parte un roster lungo e profondo, che ha perso sì il suo faro – Milos Teodosic (volato ai Los Angeles Clippers) -, ma ha inserito due pedine di primissima classe: Sergio Rodriguez e Leo Westermann. Un duo di guardie che fanno entrare di diritto la formazione di Itoudis tra le maggiori candidate a raggiungere le Final 4 di Belgrado.

Video - Highlights: EA7 Emporio Armani Milano-Openjobmetis Varese 74-73 06:28

" Ogni possesso dovrà darci indicazioni, ma vorrei far capire che qualcosa sta nascendo e che devono rispettarci. "

Sarà quindi un duello tra point guard (occhio a Nando De Colo, sponda CSKA), nel quale possono inserirsi ali e centri, con la speranza che per Milano a essere protagonista sia ancora quel Gudaitis che nel primo weekend di campionato ha dominato la gara vinta da Milano a Cremona con 17 punti e 17 rimbalzi. Non resta che alzare la palla a due e cominciare...

Video - Arturas Gudaitis re del pitturato: è lui il simbolo della vittoria dell'Olimpia a Cremona 01:05

La partita dell'Olimpia Milano sarà in diretta su Eurosport Player, così come tutte le altre partite dio Eurolega dell'intera stagione. Per questa prima giornata Eurosport 2 trasmetterà Unicaja Malaga-Fenerbahce Dogus, con l'esordio europeo di Datome e Melli alle 21:00 di Giovedì 12 ottobre.

Video - Luka Doncic, il predestinato: 18 anni e un futuro da superstar mondiale 01:50

Scopri il servizio e abbonati: Web | Apple Store | Google Play