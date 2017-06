Cecilia Zandalasini, che classe: inserita nel quintetto ideale del torneo

Non è arrivato il pass per il Mondiale, ma l’Italia ha di certo fatto una grande figura all’Europeo di basket femminile. La ciliegina sulla torta arriva al termine del torneo, con l’inserimento di Cecilia Zandalasini nel miglior quintetto della competizione.

A soli 21 anni, si tratta di un riconoscimento eccezionale. Lo scorso anno era stata eletta miglior giocatrice dell’Europeo Under 20 di Matosinhos, nel 2012 Mvp dell’Europeo Under 16 di Miskolc (Ungheria). In entrambe le occasioni l’Italia aveva vinto la medaglia d'argento sconfitta in finale dalla Spagna.

" È un riconoscimento inatteso, ma che addolcisce l’epilogo di un Europeo alla fine del quale non abbiamo ottenuto l’obiettivo sperato. Lo voglio dividere con tutte le mie compagne di squadra e con lo staff della Nazionale, è un premio che ricevo io ma che va condiviso con chi mi ha messo nelle condizioni ideali per dare il meglio. – Cecilia Zandalasini "