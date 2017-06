Italia battuta, niente Mondiali! Ma è polemica per l'antisportivo alla Zandalasini a 9" dalla fine

La nazionale italiana di basket femminile non giocherà il Mondiale 2018: decisiva una sconfitta contro la Lettonia nel torneo valido per il quinto posto agli Europei di basket 2017. A Praga, le azzurre si sono dovute arrendere ad avversarie ed episodi, con un fischio nel finale che purtroppo ha vanificato un precedente miracolo di Cecilia Zandalasini che aveva portato avanti le azzurre ormai a pochi secondi dalla sirena.

Alla fine, il punteggio recita 68-67, con una sola lunghezza a dividere le due squadre. Dopo un primo parziale subito di 5-0 e un inizio di gara in cui la Lettonia ha trovato diversi punti con il tiro da tre, le azzurre hanno trovato ritmo e hanno tamponato questo primo gap nel corso di un primo quarto in cui si è visto un gioco offensivo corale che ha condotto al 18-18 al primo mini-intervallo.

Ancora meglio l’inizio del secondo parziale: con la bellezza di 11 punti consecutive la squadra italiana è salita fino al 29-18 prima di permettere un accenno di rimonta delle avversarie in un match in cui però è cresciuto in maniera prepotente il ritmo, con meno azioni a centrocampo e più intensità. In questo contesto, per l’Italia, è salita in cattedra Cecilia Zandalasini che con un bel parziale ha aiutato l’Italia a ricreare un buon vantaggio con 13 punti realizzati, mentre Giorgia Sottana ha sospinto le azzurre con 10 punti e 6 assist all’intervallo fino al 42-37 sulla sirena.

Nel terzo parziale le due squadre si sono fatte valere in difesa e non a caso il parziale si è concluso in pareggio sul punteggio di 53 pari. L’Italia, in particolare, ha trovato un’ottima Raffaella Masciadri che chiamata a tirare da tre è stata praticamente infallibile per tenere a galla l’Italia anche nei momenti di maggiore difficoltà di questo difficile e combattuto parziale.

L’inizio del quarto quarto è a favore della Lettonia, che vola sul +5 prima che le azzurre con Zandalasini riducano lo svantaggio per tornare a giocarsi la vittoria e la qualificazione al Mondiale punto a punto. La rimonta si concretizza sul 65-64, quando l’Italia torna davanti, ancora con punti provenienti dalle mani di Cecilia, punto di riferimento per le azzurre in questo ultimo periodo di gioco. Purtroppo un po’ di sfortuna, con un tiro di Zanda che entra e esce, dà alla Lettonia la possibilità di tornare avanti con 25” da giocare. Capobianco disegna lo schema, le azzurre eseguono e Zandalasini va a canestro con talento da vendere: a 15” dalla fine con un punto di vantaggio l’Italia ha accarezzato il Mondiale.

Poi l’episodio che, purtroppo, marchia a fuoco questa partita. Zandalasini, con un fallo da spendere, decide di fermare il gioco della Lettonia: l’arbitro però non è dello stesso avviso e fischia un antisportivo che consente alla Lettonia di tornare avanti e di fatto di mettere le mani sulla partita, con la preghiera di Raffaella Masciadri allo scadere che gira beffarda sul ferro per sancire l’eliminazione delle azzurre.

L’Italia lascia l’Europeo con la consapevolezza di una Cecilia Zandalasini che anche oggi ha messo a referto 25 punti e 14 rimbalzi, mentre Sottana è arrivata a quota 13 con 7 assist. Nove punti per Masciadri, che nei momenti più difficili ha trovato dei canestri fondamentali per tenere aperta la speranza. Prima che la porta verso il Mondiale sbattesse con violenza in faccia alle azzurre ormai ad un passo dal sogno.

