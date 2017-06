Italia, il cuore non basta: il Belgio è troppo forte e vola in semifinale

Il cuore, la grinta e il talento della nazionale italiana non sono bastate: il Belgio, semplicemente, è stato più forte nel quarto di finale valido per gli Europei di basket femminile 2017 e si è imposto per 79-66 a Praga, strappando il pass per le semifinali e per i Mondiali. La rassegna iridata, però, è ancora un obiettivo raggiungibile per l’Italia, che ora deve puntare al quinto o al sesto posto nel torneo europeo per qualificarsi a sua volta. Un inizio difficile, la rimonta e un ultimo quarto che probabilmente ha evidenziato anche la stanchezza delle azzurre.

L’inizio non è certo stato dei più facili: sin dai primi minuti di gara, infatti, il Belgio è riuscito a trovare i canestri che cercava, condendo il tutto con un’ottima difesa e ottime percentuali anche dal tiro da tre punti. I primi 10′ di gara si sono chiusi sul punteggio di 27-13, con la bellezza di 10 punti messi da una Meesseman super, al pari di Mestdagh, che invece si è ‘fermata’ a 9.

La musica è cambiata nel secondo periodo e in particolare nei primi minuti in cui la difesa azzurra ha stretto le maglie: dopo un parziale di 10-0 della nazionale di Coach Capobianco, però, il Belgio ha ritrovato con maggiore continuità la via del canestro e nonostante una Cecilia Zandalasini che ha provato a prendere in mano la partita, senza però escludere le compagne di squadra, le avversarie hanno ripreso vantaggio proprio negli ultimi stanti di gioco, andando al riposo con 13 punti di margine sul 46-33.

Le terzo periodo, finalmente, si è iscritta alla partita anche Giorgia Sottana. E questo, in casa Italia, ha fatto tutta la differenza del mondo. Dopo 3 minuti in cui le due squadre hanno faticato a segnare sono arrivati i punti: l’Italia ha messo a segno un parziale da 22-11, riportandosi a -2 sul 57-55. Sottana (11 punti) e Zandalasini si sono prese le giuste responsabilità e hanno riportato l’Italia in partita. Da non sottovalutare anche lo stratosferico lavoro difensivo delle azzurre che praticamente non hanno concesso respiro alle avversarie.

L’inizio del quarto parziale, però, ha affossato quasi ogni speranza dell’Italia. Un parziale subito di 8-0 ha rispedito la nazionale di Capobianco in doppia cifra di svantaggio. La forza e la voglia di vincere hanno portato le azzurre ad accennare una rimonta, con le solite Sottana e Zandalasini che hanno provato a suonare la carica, senza però riuscire a stoppare la vena offensiva del Belgio, che ha giocato bene nelle piega della difesa aggressiva delle giocatrici italiane per continuare a segnare e fissare il punteggio finale sul 79-66.

Il Belgio, nel corso dei 40 minuti di gioco, ha mostrato una maggiore solidità e sopratutto una maggiore completezza nel gioco, con giocatrici tecniche ed esperte che hanno messo in mostra tutto il loro arsenale per garantire alla squadra continuità a livello di marcature anche quando il livello della difesa azzurra è salito. A fine partita, la miglior scorer è stata Meesseman, a referto con addirittura 27 punti, seguita tra le sue compagne da Mestdagh con 19 e Wauters con 18.

Cecilia Zandalasini ha segnato 23 punti con 9/17 al tiro, dimostrando ancora una volta il puro talento di cui è dotata e che nei prossimi anni può portarla ad essere un autentico punto di riferimento per questa nazionale e sopratutto per l’intero movimento. Giorgia Sottana, dopo un primo tempo privo di marcature, ha messo 17 punti in un secondo tempo a tratti commovente per l’intensità con cui ha giocato. Hanno faticato maggiormente le altre rappresentanti azzurre a trovare la via del canestro con la sola Ress a sfiorare la doppia cifra con 9 punti.