La vittoria della Spagna libera un posto per il Mondiale, al’Italia basta battere la Lettonia

Il sogno di riportare l’Italia tra le prime quattro degli Europei è svanito. L’obiettivo principale della spedizione azzurra in Repubblica Ceca però, era e rimane la qualificazione ai Mondiali. Con la sconfitta contro il Belgio la Nazionale giocherà il mini-torneo che assegnerà i posti che vanno dalla quinta all’ottava posizione. In ballo però, non c’è solo un piazzamento continentale che sarebbe comunque prestigioso ma anche la partecipazione alla rassegna iridata del prossimo anno: l’Europeo 2017 infatti, qualifica le prime cinque classificate al Mondiale del 2018. Ecco dunque, che l’Italia dovrà necessariamente classificarsi quinta, vincendo le prossime due partite, per poter accedere alla World Cup.

La rassegna iridata del prossimo anno si terrà in Spagna. Le Furie Rosse, in quanto organizzatrici della manifestazione, sono di conseguenza qualificate di diritto. Le ragazze di Lucas Mondelo hanno battuto la Lettonia nel quarto di finale e finiranno dunque tra le prime quattro: ecco quindi, che anche la sesta classificata dell’Europeo accederà al Mondiale. Può sorridere quindi l’Italia: alle azzurre basterà vincere il prossimo match, proprio contro la Lettonia, per accedere direttamente alla World Cup 2018. La Nazionale infatti, passerebbe così alla finale per il quinto posto il cui esito non sarà determinante ai fini della qualificazione iridata.

alessandro.tarallo@oasport.it