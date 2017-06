Yes, she can: Cecilia Zandalasini tra azzurro e orange con un sogno chiamato WNBA

Ci abbiamo provato sempre, ci abbiamo provato fino alle fine.

Non siamo state forse troppo brave, non siamo state così lucide per poterci permettere di battere un Belgio mostruoso che ha dimostrato molto e che ha ancora molta voglia di dire la sua in questi Europei.

Ce la meritavamo. Ci meritavamo di segnare e sognare in grande perché questa nazionale non ha nulla da invidiare alle altre con le quali si è scontrata nella fase a gironi e non solo. Con la cattiveria e con la grinta giusta, avremmo potuto fare molto e molto bene.

Non essere lì a giocarci una medaglia è un vero peccato, ma non possiamo non lodare le nostre ragazze. Non possiamo non elogiare un lavoro egregio di uno staff intero e delle ragazze che hanno creato un sistema vincente su una base giovanissima e alla prima esperienza senior. Guardando i tabellini di Italia-Belgio, dal lato azzurro, spuntano subito i 23 punti di Cecilia Zandalasini che ormai non è più “solo” un talentino.

Zandalasini è stata capace di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti più bui delle azzurre che sapevano di poter contare sulla loro leader nel momento del bisogno. E così è stato: prima con la Bielorussia e la Turchia, poi con la Slovacchia e l’Ungheria e nel finale con il Belgio in una sontuosa prova da più del 50% al tiro.

Nel primo quarto del match contro il Belgio, Zanda aveva già messo in atto tutti i suoi assi migliori, senza mai risparmiarsi né in attacco né in difesa. Facendo scuola con il passo e tiro e facendo danzare le avversarie in area dietro al suo piede perno. Ma guardare alle sole statistiche o fermarsi comunque al Belgio, è forse riduttivo.

Passato: Cecilia Zandalasini, 16 marzo 1996, Broni

Scuola Vichinga per la Zanda, nata e cresciuta a Broni, in quella società che lo scorso anno ha conquistato la promozione nella massima serie da imbattuta. Un talento così grande però è stato subito notato dalla scuola di basket femminile per eccellenza, la migliore forse in Italia, il GEAS di Sesto San Giovanni che ha fatto sbocciare la classe e l’eleganza di quella che all’epoca era poco più di una bambina. L’ambiente e la scuola GEAS guidata sapientemente dalla coach Cinzia Zanotti, hanno dato al basket italiano uno dei più grandi talenti cestisti del giorno d’oggi. Zandalasini, tra l’altro, con la maglia di Sesto ha vinto 3 scudetti giovanili (U15 2011, U17 2012, U19 2014).

Matosinhos, Portogallo

La scorsa estate, dopo aver contributo all’ottavo scudetto di Schio, Zandalasini ha tolto l’orange per vestirsi d’azzurro. L’occasione era quella dell’Europeo Under 20 di Matosinhos. La strada Europea ha portato le azzurre direttamente in finale, seppur prive di Marzia Tagliamento, a giocarsi l’oro contro la Spagna, in un remake del match per il titolo di due anni prima.

Senza Tagliamento, che Zandalasini ha ritrovato a Schio (e in casa), Cecilia è diventata la colonna portante di una nazionale talmente forte da far pensare ad un solo colore: l’oro. L’epilogo europeo delle azzurrine però, non è stato quello del pronostico (71-69 per la Spagna) ma Zandalasini è riuscita a guidare una rimonta dal -19 di fine primo tempo, che valeva forse di più perché ne ha fatto comprendere le capacità di leader con i punti nelle mani, tanto da diventare MVP della rassegna. 22 punti di media, 9 rimbalzi e 2,6 assist. Ah, 21 anni.

Presente: Famila Schio, Diana Taurasi e Nazionale Senior

A 18 anni appena compiuti, vestiva già la casacca Orange del Famila Schio che per chi sogna veramente di fare della pallacanestro la sua vita e di sfondare nel campionato italiano, è il massimo desiderio esprimibile. Il Famila mette le giovani davanti alla storia azzurra della palla a spicchi femminile: Raffaella Masciadri e Chicca Macchi, tra quelle ancora in attività. Poi si alzano gli occhi al cielo e al PalaRomare tra gli scudetti e le coppe vinte, spunta la maglia di Nicoletta Caselin, e basta entrare in sala stampa per scoprire le prodezze di Betta Moro. Schio ha dato la possibilità a Zandalasini di crescere. Tanto. E se nei primi anni in maglia Orange, Zandalasini partiva dalla panchina, con Miguel Mendez prima e con Marco Procaccini poi, ha spiccato il volo. Zanda vola quando si alza a canestro con quel suo tiro cadendo all’indietro e fa volare i tifosi. Lei però resta umile e resta, soprattutto, eternamente innamorata di questo sport e di chi lo pratica.

Come quando ha incontrato sua maestà Diana Taurasi nell’ultima Eurolega (Schio vs Ekaterinburg) e si è fatta autografare la maglia da gioco che teneva stretta stretta tra le dita o quando si emoziona per le ragazzine che indossano la sua di maglia e chiedono a lei di firmarle il diario.

Con la graduale crescita a Schio, Zandalasini si è conquistata la maglia azzurra e da quello che abbiamo visto in questi Europei, non ha nessuna intenzione di lasciarsela scappare. Mai. E pensare che Zanda era alla sua prima esperienza senior ma non ci ha pensato su un secondo nel momento in cui le è stato chiesto di prendersi le sue responsabilità.

18 punti contro la Bielorussia, 23 contro la Turchia, 15 contro la Slovacchia, 17 contro l’Ungheria e 23 contro il Belgio. Non è roba da tutti, soprattutto da una classe 1996. Cecilia Zandalasini è nata con un talento immenso che fa tremare il palazzo ogni volta che calca il parquet.

“Contro il Belgio ci abbiamo provato, loro hanno giocato bene e il grande merito va a loro, hanno saputo punirci nei nostri punti deboli e di questi, loro hanno fatto i loro punti di forza. Ci dispiace, ci dispiace tanto. Era importante vincere per puntare ad una medaglia agli Europei e per mirare ai mondiali. Ora sappiamo il nostro obiettivo quale è e non siamo intenzionate a fermarci”

Queste le dichiarazioni post partita rilasciate a Sky Sport. Mente lucida, fredda e pronta ad una nuova battaglia.

Futuro: La WNBA e il sogno americano

Ogni ragazzina che si diverte con la palla a spicchi in mano, ha il sogno di volare oltreoceano per confrontarsi con il basket femminile più spettacolare del mondo, la WNBA.

La ragazzina Cecilia Zandalasini sa di essere una delle migliori candidate ad aggiornare il passaporto e prendere un volo per l’America. Eppure ha già rifiutato proposte di college statunitensi importanti, forse per le troppo poche partite e per il livello oggettivamente più basso di quello che mette a disposizione il campionato italiano e l’Europa con Schio. Ciò non vuol dire che Zanda non possa pensare ad un futuro a stelle e strisce. Anzi, è suo dovere farlo.

Carriera esemplare, punti sulle mani, gambe per difendere e grinta da vendere. Doti da campionessa dentro e fuori dal campo che fanno di lei il miglior prospetto del basket azzurro.

Viso pulito, sorrisi a non finire, riccioli che le incorniciano il viso. Cecilia Zandalasini è il manifesto del nuovo basket, azzurro come i suoi occhi che non vedono l’ora di esplorare. Ma se ci guardate bene dentro, sono occhi in fiamme e ardono di voglia di fare, di “bruciare retine” e far scaldare i tifosi nei palazzi. Signore e Signori, ecco a voi the Girl on Fire: Cecilia Zandalasini.