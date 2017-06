L'Italia batte la Slovacchia 68-61 e si giocherà lo spareggio per i quarti con l'Ungheria

L’Italia riparte alla grande! Dopo la sconfitta contro la Turchia, costata il primo posto, e l’infortunio di Chicca Macchi, le azzurre ripartono vincendo una partita difficile contro la Slovacchia per 68-61. L’incontro è stato infatti molto difficile, sia dal punto di vista tecnico che mentale. L’Italia ha saputo soffrire, ha rischiato in alcuni momenti della partita ma ne è venuta fuori alla grande, mostrando la forza di un gruppo più compatto che mai dopo la perdita della sua veterana. La vittoria consente quindi alla squadra di Capobianco di chiudere il gruppo B al secondo posto, trovando così l’Ungheria agli ottavi di finale. Meno di un mese fa, a Latina, non ci fu storia e l’Italia vinse agevolmente. Domani però sarà tutta un’altra sfida ed in palio ci sarà un posto nei quarti di finale contro il Belgio.

Capobianco sceglie Zandalasini in quintetto al posto dell’assente Macchi. L’Italia ha infatti bisogno di una realizzatrice e Cecilia inizia benissimo con un gioco da tre punti. La Slovacchia reagisce con un parziale di 7-0 ma ben presto inizia a prevalere la difesa italiana. Le azzurre mettono tanta pressione sulla palla e tengono le avversarie senza segnare negli ultimi 4 minuti del quarto. In attacco costruiamo buoni tiri, ma con qualche errore di troppo (6/19): al primo mini-riposo siamo comunque avanti 16-12. Senza Macchi, serve qualcuno che si assuma delle responsabilità in attacco e chi meglio del capitano: Masciadri apre il fuoco dall’arco, ispirando Dotto e Sottana (33-24). La fuga dell’Italia però dura poco: la Slovacchia alza la pressione in difesa, disorientando le azzurre con i cambi. Vynuchalova domina il pitturato (11 punti all’intervallo) e quando viene raddoppiata riesce a trovare Slamova e Ruzickova sul perimetro. La sirena di fine secondo quarto è quanto mai provvidenziale per l’Italia, che conserva un minimo vantaggio (33-30).

Il riposo fa bene alle azzurre: Dotto si scatena al ritorno in campo, scuotendo le compagne con cinque punti consecutivi e l’assist per Ress. L’Italia prova a scappare nuovamente e ritrova grande energia in difesa, recuperando tanti palloni tramutati in punti in contropiede. Il canestro di Penna sulla sirena regala il +12 a fine terzo quarto (55-43). All’inizio degli ultimi dieci minuti però, la Slovacchia torna ad alzare l’intensità in difesa e l’Italia si inceppa nuovamente. Le slovacche trovano forze fresche in attacco, con Balintova, fuori nel primo tempo visti i tre falli, e Ruzickova. Le azzurre vedono lo spettro della rimonta, come nel secondo quarto, ma ci pensa Cecilia Zandalasini a svegliare le compagne. Sottana la segue a ruota ed insieme ai punti l’Italia ritrova intensità in difesa, vero barometro del momento delle azzurre. La Slovacchia sbatte contro il muro italiano: il canestro di Ress ad un minuto dalla fine chiude i giochi. L’Italia vince 68-61 e vola agli ottavi contro l’Ungheria.

Bella prova in una partita non certo spettacolare dal punto di vista tecnico per l’Italia. L’importante però era portare a casa la vittoria e le ragazze di coach Capobianco ci sono riuscite alla grande. Missione compiuta dunque. La miglior realizzatrice azzurra è stata Cecilia Zandalasini, che ha chiuso con una pazzesca doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi. 15 sono anche i punti di Giorgia Sottana: in assenza di Macchi, l’Italia ha bisogno delle sue due punte di diamante ma soprattutto di un gruppo in grado di resistere alle difficoltà e di portare a casa quella somma di piccole cose che permettono di vincere. Tutte, eccetto Cinili, sono infatti andate a referto stasera.

ITALIA – SLOVACCHIA 68-61 (16-12, 17-18, 22-13, 13-18)

Italia: Penna 4, Gorini 2, Sottana 15, Zandalasini 15, Dotto 11, Masciadri 3, Formica 6, De Pretto 4, Crippa 2, Ress 6, Cinili

Slovacchia: Mikulasikova 2, Remenarova 5 Zirkova, Dudasova 4, Oroszova 6, Balintova 13, Jurcenkova 2, Ruzickova 9, Vynuchalova 11, Kovacikova, Slamova 9

