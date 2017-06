Eurobasket Donne: Italia vincente al debutto, +20 alla Bielorussia 60-80

Meglio di così, non si poteva chiedere. Anzi, meglio di così non ci si poteva aspettare.

In Repubblica Ceca la nazionale Italiana di Basket Femminile guidata da Andrea Capobianco ha fatto faville all’esordio nel campionato Europeo. Le ragazze sono entrate sul parquet con il giusto atteggiamento fin da subito e hanno confermato tutte le sensazioni che si avevano già alla vigilia: grinta, caparbietà, determinazione e voglia di vincere sono stati e saranno gli ingredienti giusti per la ricetta vincente.

Italia Team - Eurobasket WomenFrom Official Website

L’Italia arriva nel panorama Europeo con grandi prestazioni sì, alle quali sono seguite però delusioni altrettanto grandi e in terra Ceca, Masciadri e compagne non vogliono perdere nessuna occasione per dimostrare che questa nazionale è diversa. È quella giusta. Non che le altre spedizioni azzurre siano state meno ricche ma questo mix creato dal CT Capobianco potrebbe veramente essere "quel qualcosa in più”, quella mina vagante pericolosa per tutti, in un Europeo più aperto che mai.

Scorrendo i tabellini di Bielorussia-Italia, i 20 punti di scarto tra le due compagini strappano una smorfia di soddisfazione se poi, guardando i personali delle giocatrici si scopre che proprio "il ventello” sia stato prodotto dalle sapienti mani di Giorgia Sottana che esperienza ne ha da vendere. La gioia raddoppia se l’occhio scorre dalla numero 7 alla numero 9, Cecilia Zandalasini. L’azzurra in forza al Famila Schio è classe. Classe 1996 e classe cestistica nel movimento a canestro con cui ha siglato perfettamente 18 punti tirando con percentuali che superano anche il 50%.

È giusto però far valere la squadra e il grande impatto di tutte le azzurre che, a partire dalla capitana Masciadri fino alle "debuttanti" Elisa Penna e Valeria De Pretto, hanno garantito costanza, punti in attacco e gambe in difesa. Nel finale la Bielorussia ha provato il sussolto d’orgoglio ma ogni tentativo è stato stoppato da Chicca Macchi e alla sirena la festa azzurra era già iniziata.

È solo la prima partita è vero, è solo l’inizio di una lunga serie ma se queste sono le premesse azzurre, allora lasciateci sognare. Che ce lo meritiamo.