Italia beffata sul più bello dalla Turchia: non basta una straordinaria Zandalasini

Sconfitta amarissima per l’Italia nella seconda giornata degli Europei di basket femminile. Le azzurre vengono sconfitte 54-53 dalla Turchia al termine di una partita equilibratissima e che si è decisa solamente nei secondi finali, complice anche una chiamata arbitrale abbastanza discutibile. L’Italia rimanda così la qualificazione alla seconda fase ed ora dovrà vedersela con al Slovacchi che oggi ha battuto la Bielorussia, raggiungendo proprio le azzurre in classifica a due punti. Non è bastata all’Italia una straordinaria Cecilia Zandalasini, che ha chiuso con una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi ed unica delle azzurre a chiudere in doppia cifra. La squadra di Capobianco ha sofferto tantissimo la fisicità di Quanitra Hollingsworth, che ha chiuso con 29 punti e ben 21 rimbalzi.

Dopo un buon inizio della Turchia con due canestri di fila di Hollingsworth, arriva un perentorio parziale dell’Italia di 10-0, complici le triple di Macchi e Cinili. Le azzurre giocano bene e proprio sulla sirena arriva la bomba di Cecilia Zandalasini, che firma il 17-12 di fine primo quarto. Si gioca punto a punto, ma l’Italia resta avanti con un’altra conclusione dall’arco, questa volta firmata da Ress (26-21). La Turchia, però, ha una Hollingsworth (18 punti e 10 rimbalzi all’intervallo) incontenibile e la naturalizzata americana firma il sorpasso delle nostre avversarie. Sulla sirena del quarto, però, De Pretto trova la parità (30-30). Al rientro in campo si accende il duello tra Zandalasini e Hollingsworth. Botta e risposta da entrambe le parti con le due giocatrici che fanno la differenza. Purtroppo nel finale di quarto l’Italia perde Chicca Macchi: la veterana azzurra si scontra con Hollingsworth ed è obbligata ad uscire dal campo con una vistosa medicatura e tanto ghiaccio, venendo poi portata addirittura in ospedale per degli accertamenti.

Si entra nell’ultimo quarto con l’Italia sotto di tre punti. Vardarli con una tripla firma il +5, ma le azzurre si affidano ancora a Zandalasini e Cecilia riesce a riportare a contatto l’Italia, firmando anche il pareggio a 35 secondi dalla fine (53-53). Sul tiro sbagliato da Canitez, Ress ed Hollingsworth finiscono a terra, ma gli arbitri fischiano fallo contro l’azzurra. Decisione molto discutibile, che porta la naturalizzata americana in lunetta ad undici secondi dalla fine. Solo 1/2 e speranze azzurre ancora vive. Dotto penetra e serve un ottimo pallone a Formica, ma il piazzato di quest’ultima finisce sul ferro, segnando la sconfitta dell’Italia.

Il tabellino:

ITALIA – TURCHIA 53-54 (17-12; 13-18; 12-15; 11-9)

Italia: Penna, Gorini, Sottana 5, Zandalasini 23, Dotto 4, Masciadri 1, Formica 2, De Pretto 2, Crippa 1, Ress 5, Cinili 5, Macchi 5

Turchia: Bilgic, Cora, Cakir 3, Vardarli 3, Caglar 4, Alben 8, Canitez 6, Hollingsworth 29, Ivegin, Senyurek 1, Koksal, Ural