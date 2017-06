Basket, Europei: Filloy e Burns nella lista preliminare dei 24 dell'Italia

Secondo quanto riportato da Sportando, Ariel Filloy e Christian Burns saranno inseriti nella lista preliminare per Eurobasket, comprendente 24 giocatori. Filloy, argentino d'origine, ha ottenuto il passaporto italiano prima dei 16 anni, mentre Burns ha ottenuto la cittadinanza per matrimonio. Non ci saranno, invece, Andrea Bargnani, Alessandro Gentile e Jeff Brooks.