Europei femminili: l’Italia chiude con una vittoria, è 7° posto

Si chiude con una vittoria il cammino della nazionale italiana ai Campionati Europei 2017 di basket femminile: le azzurre, infatti, si sono imposte nettamente sulla Slovacchia nella finale valida per il settimo posto finale, che può regalare qualche sorriso dopo la rabbia e la disperazione di ieri per la beffarda sconfitta con la Lettonia che è costata il prossimo Mondiale alle azzurre.

Sin dal primo quarto alla City Arena di Praga la squadra di Coach Capobianco è riuscita a prendere vantaggio firmando un pesante parziale di 19-8, nato sopratutto grazie ad un’ottima difesa che ha fermato la Slovacchia, concedendo pochissimi punti. Le avversarie di Cecilia Zandalasini, simbolo di quest’Italia nonostante i soli 21 anni, e compagne hanno provato a rientrare in corsa per il successo nel secondo quarto mentre nel secondo tempo non c’è stata storia e le azzurre hanno incrementato il vantaggio fino al 71-54 finale.

Gaia Gorini con 14 punti è stata la miglior marcatrice del match per le azzurre, seguita da Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana, cannoniere di questa nazionale, a quota 12. Ha sfiorato la doppia cifra anche Elisa Penna, arrivata a 9 punti. Per la Slovacchia Ruzickova ha chiuso con 10 punti, risultando la migliore tra le sue compagne.