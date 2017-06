Europei femminili: trionfo Spagna, Francia sconfitta in finale

La Spagna è Campione d’Europa. Terzo titolo continentale per le “Furie Rosse” che si sono imposte nella finale degli Europei di basket femminile contro la Francia per 71-55. Un ultimo atto senza storia, che ha messo in mostra la superiorità della squadra capace di conquistare lo scorso anno l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 dietro solo agli imbattibili Stati Uniti. Grande prestazione di Sancho Lyttle, autrice di 19 punti e votata miglior giocatrice della finale. In casa Spagna ci sono anche i 18 punti di Alba Torrens, mentre alla Francia non bastano i 15 punti di Celine Dumerc. Una partita come detto dominata dalla Spagna, con la Francia che è rimasta in partita soprattutto nei primi dieci minuti, chiusi con le spagnole avanti 21-18. Torrens e compagne sono sempre state in controllo anche nel secondo quarto, andando all’intervallo in vantaggio 39-30. Il break decisivo la Spagna lo ha costruito nel terzo quarto, toccando la doppia cifra di vantaggio e presentandosi all’ultima sirena avanti di 16 punti (56-40). Nell’ultimo quarto poi la Spagna ha solo amministrato, festeggiando alla fine il titolo. Nella finalina per la medaglia di bronzo il successo è andato al Belgio, che ha nettamente sconfitto la Grecia 78-45 con 18 punti di Kim Mestdagh.

Questo il tabellino della partita:

SPAGNA – FRANCIA 71-55 (21-18; 18-12; 17-10; 15-15)

Spagna: Nicholls 5, Dominguez 4, Torrens 18, Palau 2, Xargay 8, Rodriguez, Lyttle 19, Cruz 12, Romero, Cande, Gil 3, Sanchez