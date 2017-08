C'è Meo Sacchetti dopo Messina nel futuro della nazionale: sabato l'annuncio?

L'esperienza di Ettore Messina sulla panchina della nazionale azzurra si chiuderà al termine di Eurobasket 2017: l'attuale ct sarà costretto a lasciare per l'incompatibilità con l'impegno da assistente con i San Antonio Spurs, considerando il fatto che l'Italia giocherà le qualificazioni per i Mondiali 2019 in tre finestre ricavate all'interno del calendario stagionale, seppur priva dei giocatori NBA e, con molta probabilità, di Eurolega.

Con molta probabilità, come riportato da "La Stampa" e da "Tuttosport", sarà Meo Sacchetti a sostituire Messina nel ruolo di ct: il nuovo tecnico della Vanoli Cremona, ripescata in Serie A dopo l'esclusione di Caserta per le mancate garanzie economiche, possiede il profilo giusto per prendere in mano la squadra, grazie alla sua grande esperienza unita a capacità comunicative uniche nel suo genere.

L'annuncio sarebbe atteso nella giornata di sabato a Cagliari, dove la nazionale proseguirà la preparazione dopo il ritiro in Trentino, nel corso di una conferenza stampa già programmata da Petrucci: Sacchetti avrebbe battuto la concorrenza di Sasha Djordjevic (altro nome molto caldo nei giorni scorsi per la sua enorme conoscenza del basket italiano) e Maurizio Buscaglia, che ha recentemente allenato gli azzurrini Under 20.

Inserita nel gruppo D, l'Italia affronterà Croazia, Romania e un'altra nazionale proveniente dalle qualificazioni: le prime tre passeranno al turno successivo all'interno di un girone a 6, che a sua volta manderà le prime tre ai Mondiali. Il primo impegno sarà il 23 novembre contro la Romania, poi la Croazia il 26.