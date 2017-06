Ettore Messina dirama la lista dei convocati per gli Europei: c'è Hackett, fuori Bargnani e Gentile

Il commissario tecnico della nazionale italiana di basket Ettore Messina ha diramato oggi i 19 pre convocati e le 5 riserve per Eurobasket 2017. Annunciate nei giorni scorsi e confermate le assenze di Andrea Bargnani ed Alessandro Gentile. Ecco le scelte del ct, che dopo questi impegni con la Nazionale lascerà l'incarico.

CONVOCATI Squadra (stagione scorsa) Awudu ABASS Milano Pietro ARADORI Reggio Emilia Filippo BALDI ROSSI Trento Marco BELINELLI Charlotte Hornets Paul BILIGHA Cremona Riccardo CERVI Reggio Emilia Andrea CINCIARINI Milano Marco CUSIN Avellino Luigi DATOME Fenerbache Amedeo DELLA VALLE Reggio Emilia Ariel FILLOY Venezia Diego FLACCADORI Trento Danilo GALLINARI Denver Nuggets Daniel HACKETT Olympiakos Nicolò MELLI Bamberg Davide PASCOLO Milano Stefano TONUT Venezia Luca VITALI Brescia Andrea ZERINI Avellino RISERVE Christian BURNS Brescia Leonardo CANDI Fortitudo Bologna Simone FONTECCHIO Milano Antonio IANNUZZI Capo d'Orlando Davide MORETTI Treviso

I prossimi appuntamenti

La nazionale si ritroverà il prossimo 21 luglio a Milano e partirà successivamente alla volta di Folgaria, località in Trentino Alto Adige che per il sesto anno consecutivo ospiterà il raduno. Il ritiro si chiuderà il 29 luglio con l’inizio della Trentino Cup, torneo a quattro squadre a cui la nazionale prenderà parte proprio il 29 ed il 30 luglio. L’esordio azzurro, in questo mini torneo, è il 29 alle 20.45 contro la Bielorussia. Le altre due nazionali presenti sono Ucraina ed Olanda. Il campionato europeo, culmine del lavoro estivo, inizierà il 31 agosto a Tel Aviv contro Israele (20.30), ma prima di questo esordio la nazionale affronterà altri impegni di avvicinamento. Dal 6 al 13 agosto gli azzurri saranno a Cagliari ed affronteranno la Nigeria, la Finlandia e la Turchia. A Tolosa, dal 18 al 20 agosto, amichevoli in ordine contro Montenegro, Francia e Belgio. Dal 23 al 25 agosto, ad Atene, gli azzurri giocheranno dei test con la Serbia, la Grecia e la Georgia. Terminati gli incontri amichevoli, si farà sul serio: esordio con Israele, poi Ucraina, Lituania, Germania e Georgia.