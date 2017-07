Ettore Messina: "Errore di Gallinari molto grave: lo pagheremo tutti insieme come squadra"

Il giorno dopo il pugno di Danilo Gallinari in Italia-Olanda, che lo costringerà a saltare gli Europei a fine mese per la frattura del primo metacarpo della mano destra nella Nazionale Italiana prevale la voglia di lasciarsi alle spalle questo fattaccio e ripartire con ancora più slancio e voglia di fare per fare un grande Europeo. Il ct Ettore Messina e il presidente della Fip Gianni Petrucci condannano il gesto di Gallinari ma sono convinti che da questa parentesi, la stella azzurra uscirà più forte e maturo mentre l’Italia dovrà reinventarsi per andare avanti e fare una bella figura nella rassegna continentale…

Messina: "Errore grave che pagheremo tutti insieme"

" Purtroppo ormai quello che è successo è il passato. E’ stato sicuramente un errore molto grave perché il concetto di farsi giustizia da soli non è in nessun modo condivisibile, soprattutto quando si hanno grosse responsabilità nei confronti degli altri. Gli errori si pagano e questo lo pagheremo tutti insieme. Sono sicuro che Danilo imparerà da ciò che è successo e che la prossima volta che indosserà la maglia Azzurra potrà dare un contributo alla squadra per ottenere buoni risultati. "

Petrucci: "Gallo ha capito di aver sbagliato, serve reazione positiva"

" Danilo ha compreso di aver sbagliato. Mi dispiace che in una giornata di trionfo per lo sport italiano siamo finiti sui media per un gesto non edificante di un nostro atleta. Ora sta alla squadra compattarsi per reagire positivamente. "