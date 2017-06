Ettore Messina saluta dopo l'Europeo: l'Italia cerca un nuovo ct e pensa a Djordjevic

Comunque andrà a finire l’Europeo in Turchia, le strade di Ettore Messina e della Nazionale Italiana di basket si divideranno a fine estate. L’indiscrezione la riporta la Gazzetta dello Sport che spiega come i San Antonio Spurs abbiano di fatto negato al 57enne coach il permesso di allenare gli azzurri nelle qualificazioni alla World Cup 2019, il mondiale che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre 2019, evento che garantisce posti per l’Olimpiade di Tokyo 2020.

Messina, dunque lascerà seppur a malincuore la Nazionale non prima di aver dato tutto all’Europeo magari trascinando la squadra alla conquista di una medaglia. L’attuale ct sogna di diventare il primo tecnico europeo a sedersi su una panchina NBA da capoallenatore magari proprio a San Antonio, dove Popovich non è affatto eterno e fra un anno più probabile due potrebbe andarsene lasciando l’onore e l’onore di allenare gli speroni proprio all’ex coach di Virtus Bologna e CSKA Mosca.

Djordjevic favorito per la successione

Nel frattempo Gianni Petrucci è già alla ricerca di un coach in grado di mettere d’accordo le varie anime del consiglio federale. Se il sogno si chiama Zeljko Obradovic, il coach più vincente dello storia dell’Eurolega (9 successi, l’ultimo ottenuto in Turchia col Fenerbahce), il nome più probabile sembrerebbe quello di Sasha Djordjevic, attuale coach del Bayern Monaco che conosce a menadito le dinamiche del campionato italiano e che nelle sue precedenti esperienze da ct con la Nazionale serba ha portato a casa un argento al Mondiale di Spagna 2014 e un argento olimpico a Rio de Janeiro.

Bargnani e Gentile non convocati per il raduno di Folgaria

Tornando al presente e alla preparazione dell’Europeo, Messina pare orientato ad escludere dall’elenco dei 24 convocati per il raduno a Folgaria due big come Andrea Bargnani ed Alessandro Gentile. Il ct aveva consigliato ad entrambi di giocare, dopo la fine delle rispettive avventure con Vitoria e Panathinaikos, ma entrambi sono rimasti di fatto a guardare visto che Bargnani è ancora senza squadra mentre l’avventura dell’ex capitano dell’Olimpia con l’Hapoel Gerusalemme è durata poco meno di 10 giorni. L’Italia dunque si appoggerà su Gallinari, Datome, Belinelli e Melli con la speranza di completare il quintetto con Hackett, in dubbio dopo la rottura al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra che lo tiene ai box dal dicembre scorso.