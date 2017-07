Gallinari espulso: una brutta Italia batte l’Olanda e vince la Trentino Cup

PALATRENTO - Dopo la scorpacciata di sabato contro la Bielorussia, è una brutta Italia quella che si ripresenta nella finale della Trentino Cup contro l’Olanda, salvata soltanto dalla pochezza di un avversario che gioca comunque ad armi pari per larghissimi tratti della partita e dalla scintilla innescata a cavallo tra i due quarti conclusivi dai debuttanti in azzurro e dalle seconde linee, più “affamate” per un posto tra i 12 convocati definitivi che Messina porterà a Eurobasket.

Il coach conferma il quintetto base della semifinale, con Hackett, Belinelli, Gallinari, Melli e Cervi, mentre tra i 12 di serata dà spazio a Paul Biligha, Amedeo Della Valle, Awudu Abass e Luca Vitali, lasciando a riposo Pietro Aradori, Marco Cusin, Andrea Cinciarini e Stefano Tonut. A differenza di quanto visto sabato contro la Bielorussia, però, l’approccio dell’Italia è da incubo, come conferma il primo timeout chiamato dopo soli 45” di gioco: la difesa è blanda, distratta, poco comunicativa, e in attacco gli Azzurri si fanno imbrigliare da un’Olanda che copre l’area, incapaci di sfruttare i mismatch in situazioni di post-up, con Cervi totalmente spaesato. Gli Orange piazzano un fulminante e sorprendente parziale di 7-0, prima che la sfuriata di Messina e la girandola dei cambi riescano a produrre i primi frutti per ribaltare l’inerzia della partita. Con grande fatica, l’Italia ricuce e mette la testa avanti, risvegliata da Della Valle, infiammata da Burns e rintuzzata da Gallinari, nella sua unica scintilla prima di un’orrida espulsione per un accenno di rissa sotto canestro con Kok a 2’ dalla fine del secondo quarto (30-24 all’intervallo lungo).

L’approccio al terzo quarto è ancora drammatico, con una marea di palle perse e incomprensioni che permettono all’Olanda di riportarsi a contatto. È necessaria la spinta della panchina, con Della Valle, Biligha e lo scongelato Abass, per aprire la forbice in doppia cifra (47-37), un allungo presto vanificato da due triple in fila di Slagter che fissano il 47-44 all’ultimo mini-riposo. Il solco decisivo vien scavato soltanto alla metà dell’ultimo periodo, quando un paio di invenzioni di un Belinelli dal fucile a lungo scarico e impreciso e 5 punti in fila di Vitali, preziosissimo per duttilità ed esperienza e preferito nel finale ad Hackett, firmano il 57-49. L’Italia amministra poi nel finale, mette in bacheca la quinta Trentino Cup in 6 edizioni disputate e in cascina una vittoria molto, ma molto interlocutoria.

Nella finalina per il 3°-4° posto, la Bielorussia rialza la testa dopo il surreale -60 di sabato e supera l’Ucraina 77-74 prendendosi l’ultimo gradino del podio.

ITALIA-OLANDA 66-57 (16-14, 30-24; 47-44)

Tabellino Italia: Della Valle 8, Hackett 3, Belinelli 14, Filloy 3, Biligha 7, Vitali 7, Gallinari 5, Melli 2, Cervi 1, Abass 5, Burns 5, Datome 6.