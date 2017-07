Il pugno costa caro a Danilo Gallinari: frattura al metacarpo, salterà l'Europeo

Un episodio ai limiti dell’inverosimile, anzi ben oltre. La notizia è di quelle clamorose, a tratti sconcertante. Danilo Gallinari salterà Eurobasket. Ebbene sì. Il fattaccio verificatosi nella finale della Trentino Cup contro l’Olanda è stato fatale. Perché la stella della nazionale azzurra non soltanto è stata espulsa per un pugno rifilato all’avversario, si è anche infortunata nel compiere quell’atto di pura follia agonistica.

A comunicarlo, intorno alla mezzanotte di domenica, è la stessa Federbasket. "A seguito degli accertamenti effettuati immediatamente dopo l’infortunio – si legge nel comunicato -, l’atleta Danilo Gallinari ha riportato una frattura della base del primo metacarpo della mano destra. I tempi di recupero, non compatibili con le attività della Nazionale in vista dell’EuroBasket 2017, sono stati stimati in circa 40 giorni".

Diego Flaccadori si riaggregherà alla squadra, impegnata ora nella seconda parte della preparazione a Cagliari, dove resterà fino al 13 agosto. Ma è chiaro che la notizia è un’altra. L’incredibile infortunio di Gallinari che priverà l’Italia del proprio giocatore di punta. L’ennesima maledizione per questo ciclo azzurro. Tanto ricco di talento quanto deludente al momento decisivo.

" Frattura della base del primo metacarpo della mano destra .....purtroppo non sarò più con la Mia Nazionale chiedo scusa ai miei compagni e a tutti. (le scuse di Gallinari su Facebook) "