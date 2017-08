Messina duro con Gallinari: "Difficile spiegare concetti come lealtà e responsabilità"

Quello di Italia-Olanda è stato un post-partita intriso di tensione e tristezza. Il pugno sferrato da Danilo Gallinari a Kok ha lasciato profonda amarezza nella bocca e nella mente di Ettore Messina, rimasto quasi senza parole per il comportamento della stella e del leader tecnico ed emotivo della squadra. Con enorme rammarico, il coach azzurro si è confessato all'interno di una lunga intervista concessa a Repubblica:

" Un gesto che non mi spiego. Inaccettabile. Un esempio di giustizia fai da te che mi repelle nella società, figurarsi nello sport. [Gallinari] ha chiesto scusa, era mortificato. Ma io non avevo molta voglia di parlargli. È difficile spiegare a un uomo di 30 anni concetti come lealtà e responsabilità. "

Si riparte dalla forza del gruppo

Gigi Datome e Marco Cusin in difesa su Mario Hezonja durante la partita tra Italia e Croazia, torneo preolimpico di Torino 2016Getty Images

L'Italia si ritroverà ora a dover convivere con una situazione surreale già nella preparazione per Eurobasket e, una volta in campo, la squadra sarà chiamata a rivedere profondamente gioco e gerarchie per supplire a un'assenza pesantissima.

" Influirà di sicuro perché mancherà il suo talento. Però lo sport è pieno di situazioni che si ribaltano grazie a concetti vecchi come umiltà, coesione, voglia di superare i propri limiti. "

L'esempio delle nostre ragazze

Cecilia Zandalasini antisportivo - Eurobasket WomenFrom Official Website

Ed è stata proprio la forza del gruppo il fattore determinante per l'Italia nelle migliori prestazioni della storia recente: a EuroBasket 2013, gli azzurri giocarono una prima fase straordinaria con Simone Pianigiani senza lo stesso Gallinari e Bargnani, mentre a giugno le nostre ragazze ci hanno entusiasmato raggiungendo i quarti di finale all'interno di una kermesse in cui è sbocciato il talento di Cecilia Zandalasini. Più che a una (difficile) medaglia, Messina pensa prima di tutto a ricostruire una squadra capace di giocare ed emozionare.

" Vincere non è tutto. Basta guardare la nazionale femminile. Non ha preso la medaglia, però ha fatto innamorare i tifosi per come ci ha provato. Ci sono tanti modi di vincere. L'anno scorso, nella partita decisiva con la Croazia siamo stati tremebondi e insicuri. Questo mi ha fatto stare male. Vogliamo lasciare un ricordo diverso. Per gli altri, ma anche per noi stessi. "