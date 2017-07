Messina, Petrucci, Belinelli e Gallinari in coro: "Agli Europei per vincere"

"La ferita (dello scorso Europeo, ndr) è alle spalle. La vita e lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte. Vogliamo prenderci la rivincita”. Così Gianni Petrucci intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del media day della Nazionale negli studi dell’emittente satellitare a Milano. “Messina è il capo carismatico, l’allenatore e lo psicologo. Guardando in faccia il Ct e tutti i giocatori come si fa a non essere ottimisti. Io lo sono”, ha aggiunto il presidente federale. Citando infine Nelson Mandela, infine, Petrucci ha detto: “Io non voglio perdere, o vinco o imparo. Siamo stanchi di imparare, vogliamo vincere”.

Beli e Gallinari ci credono

Andremo agli Europei per vincere, nessuno di noi gioca per partecipare. Il fatto che negli ultimi anni non sono arrivati i risultati sarà uno stimolo in più. Lo stesso vale per la decisione di Messina di lasciare dopo gli Europei”, ha dichiarato Danilo Gallinari. “Spagna, Francia, Serbia, Lituania e Grecia sono le più forti”, ha aggiunto. “In queste manifestazioni tutte le squadre sono forti. La Serbia per me è la squadra favorita, ma noi proveremo a fare il nostro”, ha aggiunto poi Belinelli. I due giocatori azzurri hanno parlato anche del loro futuro Nba, entrambi hanno cambiato squadra con Gallinari passato ai Los Angeles Clippers e Belinelli agli Atlanta Hawks. “Non è stato facile lasciare Denver ma dopo sette anni era arrivato il momento di cambiare e provare una nuova avventura. Non vedo l’ora di cominciare, sarà molto interessante”, ha detto Gallinari. “Per me sarà una stagione molto importante, perché poi sarò free agente. Vado ad Atlanta carico, in una squadra giovane e cercheremo di fare una buona stagione”, ha concluso Belinelli.

Eurobasket 2015, Italia, Marco Belinelli (LaPresse)LaPresse

Qui il programma delle amichevole

Questo pomeriggio gli Azzurri si trasferiranno a Folgaria, da domani via agli allenamenti: la Nazionale disputerà dodici gare amichevoli in Italia e all’estero subito dopo aver concluso il training camp. Il primo impegno sul parquet sarà la sesta edizione della Trentino Basket Cup contro Bielorussia, Ucraina e Paesi Bassi. La formula prevede due giorni di gare, con le vincenti delle prime due partite che disputeranno la finale il giorno seguente. Gli Azzurri giocheranno il 29 luglio contro la Bielorussia. L’Ucraina è nello stesso girone dell’Italia a Tel Aviv mentre Bielorussia e Paesi Bassi disputeranno in estate le pre-qualificazioni al Mondiale. Dal Trentino la Nazionale si trasferirà a Cagliari per disputare il 6 agosto un’amichevole contro la Nigeria campione d’Africa e poi un torneo con la stessa Nigeria, la Finlandia e la Turchia dall’11 al 13 agosto. Nella seconda parte del mese di agosto l’Italia sarà di scena a Tolosa (18-20 agosto con Francia, Montenegro e Belgio) e ad Atene per il Torneo dell’Acropoli (23-25 agosto con Grecia, Serbia e Georgia). Infine il trasferimento a Tel Aviv per l’EuroBasket, prima partita con Israele il 31 agosto.