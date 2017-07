Partenza sprint per l’Italia: battuta la Bielorussia di 60 punti

PALATRENTO - Debutto con timbro di approvazione per l’Italia alla Trentino Cup, il primo torneo di preparazione a Eurobasket 2017 che gli Azzurri affrontano dopo il ritiro a Folgaria. Reduce dalla sconfortante eliminazione al preliminare olimpico di Torino della scorsa estate, la squadra di Ettore Messina si presenta con nuove e forti motivazioni, subito riversate sul parquet di un PalaTrento che, come di consueto, accompagna gli Azzurri con grande calore, colore e trasporto: c’è tanta curiosità per la nuova strutturazione senza due grandi veterani come Andrea Bargnani e Alessandro Gentile, non convocati per le stagioni molto travagliate, ma il nuovo quintetto base, che vede Daniel Hackett in regia, Marco Belinelli e Danilo Gallinari esterni, e la coppia Nicolò Melli-Riccardo Cervi sotto i tabelloni, mostra già grande chimica, coesione e intesa.

L’Italia azzanna la partita sin dalla palla a due, giocando con intensità difensiva, ottime spaziature e circolazione di palla in attacco: complice anche qualche fischio amico, gli Azzurri prendono subito il controllo di un avversario fisico ma estremamente povero di talento, balzando su un immediato 13-2. Messina opera un platoon-system che prevede stint di 3-4 minuti per ogni giocatore, svuotando interamente la panchina già nel primo quarto: Ariel Filloy debutta da sesto uomo presentandosi con una palla recuperata e un canestro da fuori nelle prime due azioni, mentre Gigi Datome guida un secondo quintetto che vede un Marco Cusin molto attivo in vernice nella metacampo difensiva: “Jesus” firma il +15 del primo quarto con una tripla a fil di sirena, poi il rientro del blocco titolare rifila la spallata decisiva al match. L’Italia apre il secondo periodo con un parzialone di 10-0 (38-13 al 15’), in cui Gallinari regala perle dal post-basso per le ricezioni in taglio centrale di Cervi, già a quota 9 (e top-scorer) all’intervallo lungo.

L’intensità non cala nella ripresa nonostante il margine molto largo: Cervi è un ombrellone arricchito con prolunghe a centro-area, Gallinari resta in cattedra rispolverando il fucile dopo gli assist, e un paio di sue triple più una firmata da Melli lanciano gli Azzurri sul +30 al 25’ (55-25). Girano i quintetti, ma lo spartito non cambia: Filloy continua a guidare con personalità le seconde linee, Burns entra in partita con un paio di giocate difensive di grande atletismo e rabbia agonistica, mentre Datome e Belinelli danno fuoco alla miccia per un surreale 69-27 a fine terzo quarto. L’ultimo periodo è accademia e passerella: Tonut firma un altro parziale di 10-0 in avvio per il 79-27 al 35’ contro una Bielorussia ormai contata in piedi. Si chiude in carrozza, con l’Italia che non cede un centimetro su ogni palla sporca e vagante: una tripla di Datome scrive il +60 (91-31), poi rintuzzato ancora da Tonut nei secondi conclusivi. Domani sera la finale contro l’Olanda, vincente a sorpresa contro l’Ucraina nella prima partita della giornata.

ITALIA-BIELORUSSIA 96-36 (28-13, 40-22; 69-27)

Tabellino Italia: Hackett 5, Belinelli 10, Aradori 3, Filloy 10, Gallinari 10, Melli 8, Cusin 4, Cervi 11, Cinciarini 5, Tonut 10, Burns 6, Datome 14.