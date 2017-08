Problemi al gomito per Gigi Datome: l'Italia chiama Simone Fontecchio

Dopo il pugno sferrato da Danilo Gallinari a Kok che è costato la mano e l'addio a Eurobasket del neo-acquisto dei Los Angeles Clippers, anche Gigi Datome fa preoccupare Ettore Messina nel lavoro di preparazione per il torneo continentale. Il gomito destro dell'ala del Fenerbahçe, operato lo scorso anno, darebbe infatti problemi che consiglierebbero una settimana di riposo, e per pemettere il prosieguo di allenamenti e amichevoli a pieni giri, l'Italia ha richiamato, dopo Diego Flaccadori, anche Simone Fontecchio.

La speranza è quella di poter recuperare "Jesus" nel più breve tempo possibile e averlo regolarmente a disposizione per l'inizio degli Europei, ma è ovvio che il gomito dolorante danneggerà gli allenamenti di questi giorni, durante i quali Messina è chiamato a studiare un nuovo atteggiamento tattico per riadattare la squadra all'assenza di Gallinari, con Datome candidato principe a sostituirlo in quintetto.

Gigi Datome al tiro nella partita tra Italia e Bielorussia alla Trentino Cup 2017From Official Website

La Nigeria non si presenta per le amichevoli di Cagliari

Ma i guai non sembrano finire qui. La Nigeria, che avrebbe dovuto disputare un'amichevole a Cagliari sabato sera contro la nazionale azzurra e partecipare poi a un torneo nello stesso capoluogo sardo tra l'11 e il 13 agosto con Finlandia e Turchia, non è in grado di schierare la propria squadra. La partita del 6 agosto è stata annullata e la FIP sta andando ora alla ricerca di una nuova nazionale per sostituire il team africano nel quadrangolare del prossimo weekend. In caso contrario, il torneo dovrà avere una formula differente e i biglietti saranno rimborsati.