Tra assenze, certezze e dilemmi la nazionale di Ettore Messina prende forma verso l'Europeo

Attese o meno attese, Ettore Messina ha compiuto le sue scelte. Non ancora definitive, sia chiaro, ma una prima impronta di quella che sarà l’Italia ai prossimi Europei c’è. Diciannove i pre-convocati, cinque le riserve, due le esclusioni eccellenti. Il cammino è già tracciato, l’Italia è inserita nel Gruppo B con Germania, Ucraina, Israele, Lituania e Georgia: l’esordio è segnato in calendario per il 31 agosto a Tel Aviv contro i padroni di casa di Israele.

Fuori Bargnani e Gentile

Partiamo dalle assenze, illustri senza dubbio. Nella lista dei convocati non ci sono Andrea Bargnani ed Alessandro Gentile. Due elementi che hanno sempre fatto parte del nucleo di lusso della nazionale azzurra. Bargnani si è smarcato adducendo motivi fisici in seno alla sua decisione di non rendersi disponibile per quest’estate. Non è nemmeno sicuro che il ct lo avrebbe convocato, vista la sua prolungata assenza dai campi negli ultimi mesi. Oltre al Mago, fuori dai 19 anche Alessandro Gentile, che ha visto la sua stagione rimbalzare prima da Milano ad Atene sponda Panathinaikos, e poi da Atene a Gerusalemme, all’Hapoel di Pianigiani. Senza che in nessuna di queste tre fasi riuscisse a lasciare il segno. La sua esclusione è puramente tecnica, decisa da Ettore Messina come ha confermato lo stesso giocatore ai microfoni di Sky Sport: “Mi dispiace non far parte della nazionale ma è una scelta dell’allenatore e la rispetto”. Due assenze che, senza tema di smentita, impoveriscono la nazionale di talento e che in qualche modo andranno colmate. È lampante che, alla luce di quanto dimostrato quest’anno, nessuno dei due meritasse la chiamata. E così è stato.

Il dilemma Daniel Hackett

Il primo e più grande è sicuramente quello che riguarda Daniel Hackett: la sua stagione si è conclusa il 13 dicembre scorso nel match di Eurolega contro l’Unics Kazan a causa della rottura del tendine del bicipite femorale. Un guaio serio, che lo ha costretto ad un intervento chirurgico e ad una conseguente fase di recupero di sei mesi. Qualche giorno fa l’Olympiacos gli ha comunicato la decisione di non rinnovare il contratto, e solo ora Hackett sta tornando in condizione. Il ruolo di Hackett sarebbe quello di playmaker titolare, ma sarà il suo progressivo recupero fisico a dare a Messina le giuste rassicurazioni in merito.

Le aspettative tradite degli anni scorsi

Nel 2015 e nel 2016 la nazionale si presentò agli Europei prima ed al torneo pre-olimpico poi con l’etichetta di “nazionale più forte di sempre”. Come ricorderete, in entrambe le occasioni non fu un successo. L’esperienza ad Eurobasket 2015 si fermò ai quarti di finale per mano della Lituania, al pre-olimpico gli azzurri mancarono il pass per Rio in finale contro la Croazia. Le assenze di Gentile e Bargnani, unite alle attese disilluse degli anni scorsi, hanno fatto precipitare l’hype attorno a questa nazionale. E può solo che essere un bene per questo gruppo che negli anni ha sempre dimostrato di soffrire le troppe aspettative e non ha mai reso in base al talento e alle possibilità. L’occasione di arrivare a fari spenti, in sordina, potrebbe sorridere di fatto ad una nazionale più povera di talento ma probabilmente più affamata.

I possibili dodici apostoli di Messina

Ettore Messina, dopo il ritiro e la Trentino Cup, dovrà comunicare la lista definitiva dei dodici che andranno a giocarsi l’Europeo: alcune esclusioni sembrano già scritte, come quelle di Biligha, Baldi Rossi, Forray, Zerini, altre situazioni andranno valutate dal ct in corso d’opera. Sarà una nazionale molto leggera, che in assenza di Bargnani, potrebbe partire con Nicolò Melli come cinque. Sicuri del posto sono Hackett, Aradori, Belinelli, Cervi, Cinciarini, Datome, Gallinari e Melli. Certezze, certezze assolute specialmente per ciò che concerne Belinelli, Datome, Gallinari e Melli: elementi imprescindibili, 4/5 del quintetto azzurro su cui si fonda la colonna portante di questa squadra. Gli altri si giocano quattro posti sull'aereo per Tel Aviv. In lizza Della Valle e Tonut come guardie, poi Vitali, Pascolo, Abass, Flaccadori e Cusin.

La scelta delle riserve

Pur senza speranze effettive di convocazione, Messina ha voluto regalare una vetrina a due giovani come Leonardo Candi e Davide Moretti: il primo dalla prossima stagione vivrà la Serie A con la casacca della GrissinBon Reggio Emilia, il secondo (classe 1998!) ha incantato nelle ultime due stagioni a Treviso e giocherà oltre oceano l'anno prossimo, in NCAA a Texas Tech. Da loro passa anche il futuro dei colori azzurri, specialmente ora che la generazione d’oro è vicina a sparare le sue ultime cartucce.